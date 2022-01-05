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酒後疑因「計程車資」起衝突 新北男涉傷害致死送辦

中央社 / 新北5日電

劉姓男子和黃姓友人酒後疑因計程車資問題起口角和肢體衝突，劉男被黃男放置路邊，警方獲報到場時發現劉男已無呼吸心跳，送醫不治。情境示意圖。圖／pexels
劉姓男子和黃姓友人酒後疑因計程車資問題起口角和肢體衝突，劉男被黃男放置路邊，警方獲報到場時發現劉男已無呼吸心跳，送醫不治。情境示意圖。圖／pexels

劉姓男子昨天和黃姓友人酒後疑因計程車資問題起口角和肢體衝突，劉男被黃男放置路邊，警方獲報到場時發現劉男已無呼吸心跳，送醫不治。黃姓男子被依傷害致死罪嫌移送法辦。

新北市政府警察局新店分局發布簡訊，昨天凌晨0時28分左右許獲報，67歲劉姓男子酒醉路倒在新店區安祥路某社區門口，消防人員對劉男實施心肺復甦術（CPR）仍無呼吸心跳，送往安康耕莘醫院急救後宣告不治。

警方初步調查，劉男昨天晚間和65歲黃姓男子到新店區中央路上的小吃店喝酒，結束後共乘多元計程車返家，雙方疑因計程車資問題發生口角和肢體衝突。

警方表示，計程車抵達案發地點也就是劉男所住社區，黃男把他拉下車置於路旁，隨即上車繼續前往其中和區住屋處；警方通知黃男到案，詢後依傷害致死罪嫌移送台北地檢署偵辦。

計程車 警察

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