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防搶演練逼真！挾持農會人員行搶 搶匪偵查小隊長扮的

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

年關將屆各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，有大量資金流通，民眾提取大量現金，容易成為歹徒覬覦下手目標，台南佳里警分局今天在佳里區農會塭內分部執行「金融機構防搶演練」，偵查隊小隊長郭益成外號「成哥」扮演持槍歹徒，進入農會營業廳，雙雙舉槍控制現場行員與民眾，高喊搶劫，同時以手槍脅迫行員，得手現金後迅速往安南區方向逃逸，過程逼真連行員都感到緊張。

搶案發生後農會行員馬上按警鈴報案，員警到場立即通報分局勤務指揮中心，進行攔截圍捕動作，在場員警指導行員，行員身歷其境模擬搶劫狀況，做好報案紀錄及後續的處置作為，也順利在外環道路旁的空地發現歹徒行徑，經過圍捕順利逮捕該強盜犯。

演練過程逼真，演技生動令人印象深刻，尤其扮演搶銀行歹徒，部分路過民眾被嚇到了，看見警方在農會外舉牌告示防搶演練中，發現是演練才鬆一口氣。在場行員表示，演歹徒的郭小隊長表現令人深刻，讓民眾以為真的搶劫，直呼是實力派演員，讓在場的人直呼逼真。

佳里分局分局長陳嘉得呼籲民眾如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳方式處理，或由親友、同事陪同下提領取，以便相互照應，並可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全。若遇搶奪強盜案件，則應保持冷靜，記下車號與歹徒逃逸路線，然後迅速撥打「110」報案，俾利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。

佳里警分局今天在佳里區農會塭內分部舉行防搶演練，過程逼真。記者吳淑玲／翻攝
佳里警分局今天在佳里區農會塭內分部舉行防搶演練，過程逼真。記者吳淑玲／翻攝
佳里警分局今天在佳里區農會塭內分部舉行防搶演練，追捕搶嫌過程逼真。記者吳淑玲／翻攝
佳里警分局今天在佳里區農會塭內分部舉行防搶演練，追捕搶嫌過程逼真。記者吳淑玲／翻攝
佳里警分局今天在佳里區農會塭內分部舉行防搶演練，過程逼真。記者吳淑玲／翻攝
佳里警分局今天在佳里區農會塭內分部舉行防搶演練，過程逼真。記者吳淑玲／翻攝
佳里警分局今天在佳里區農會塭內分部舉行防搶演練，過程逼真。記者吳淑玲／翻攝
佳里警分局今天在佳里區農會塭內分部舉行防搶演練，過程逼真。記者吳淑玲／翻攝
佳里警分局今天在佳里區農會塭內分部舉行防搶演練，過程逼真。記者吳淑玲／翻攝
佳里警分局今天在佳里區農會塭內分部舉行防搶演練，過程逼真。記者吳淑玲／翻攝

農會 搶劫 強盜

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