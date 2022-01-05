防搶演練逼真！挾持農會人員行搶 搶匪偵查小隊長扮的

年關將屆各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，有大量資金流通，民眾提取大量現金，容易成為歹徒覬覦下手目標，台南佳里警分局今天在佳里區農會塭內分部執行「金融機構防搶演練」，偵查隊小隊長郭益成外號「成哥」扮演持槍歹徒，進入農會營業廳，雙雙舉槍控制現場行員與民眾，高喊搶劫，同時以手槍脅迫行員，得手現金後迅速往安南區方向逃逸，過程逼真連行員都感到緊張。

搶案發生後農會行員馬上按警鈴報案，員警到場立即通報分局勤務指揮中心，進行攔截圍捕動作，在場員警指導行員，行員身歷其境模擬搶劫狀況，做好報案紀錄及後續的處置作為，也順利在外環道路旁的空地發現歹徒行徑，經過圍捕順利逮捕該強盜犯。

演練過程逼真，演技生動令人印象深刻，尤其扮演搶銀行歹徒，部分路過民眾被嚇到了，看見警方在農會外舉牌告示防搶演練中，發現是演練才鬆一口氣。在場行員表示，演歹徒的郭小隊長表現令人深刻，讓民眾以為真的搶劫，直呼是實力派演員，讓在場的人直呼逼真。