影／詐騙車手搭高鐵全台騙 瑞芳警抓到人7單位來借訊

新北市瑞芳警分局昨天晚間遠赴新竹高鐵站大廳逮捕陳姓詐騙集團職業車手，當場起出人頭帳戶存摺及贓款1萬6千餘元。陳男搭高鐵全台騙，南北飄忽不定。 今天有高達7個單位跑到瑞芳警分局要借訊問，犯案金額還在清查，預估為數不少。

瑞芳警分局偵查隊長龔鴻偉說，接到報案後，對於車手入侵轄區，警方十分重視，由分局長王鴻儒指示成立專案小組查緝。由於陳男狡猾，提領時多挑選無監視器的ATM提領，並在提領時使用雨傘、鴨舌帽等遮蔽面容，增加查緝困難。

專案小組分析多支監視器，鎖定陳男行蹤，發現他經常搭高全台跑透透，向地檢署申請核發拘票，昨天在高鐵站將陳男拘提到案，並當場起出人頭帳戶存摺及贓款1萬6千餘元。

警方調查，陳男去年12月初就曾被查獲詐騙車手記錄，但交保後陳男因無其他專長，依舊持續擔任詐騙集團車手工作。陳男認為先前在市區容易遭人認出，便改至偏鄉到瑞芳、貢寮地區提領，提領金額達39萬。

警方表示，陳男行蹤飄忽不定，被在查獲後，有高達7個單位在追查他，目前持續追查贓款金流及上游詐騙集團，務必追回民眾辛苦血汗錢。