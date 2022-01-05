嘉市警成立健身訓練中心 黃敏惠受邀揭牌

健身業者捐贈一批健身器材给嘉義市警方，並在警局成立「健身訓練中心」，讓來運動每位員警彷彿到坊間健身中心而雀躍不已；嘉義市長黄敏惠受邀出席揭幕儀式表示，警察局有這麼好的健身訓練中心，讓同仁能保持身體、心理的健康，才能維護嘉義市的安全。

市長黃敏惠表示，台灣設計展剛落幕，10天之內吸引了200多萬的人參觀，警察局同仁非常辛苦地指揮交通、維護治安及服務民眾，非常用心；心中憂慮的是，在有限的人力中要作好警察勤務，同仁非常辛苦，希望每一位同仁都健康，所以非常感謝各界支持，警察局才有那麼好的健身訓練中心，讓同仁能保持身體、心理的健康，才能維護嘉義市的安全。