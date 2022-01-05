嘉市警成立健身訓練中心 黃敏惠受邀揭牌
健身業者捐贈一批健身器材给嘉義市警方，並在警局成立「健身訓練中心」，讓來運動每位員警彷彿到坊間健身中心而雀躍不已；嘉義市長黄敏惠受邀出席揭幕儀式表示，警察局有這麼好的健身訓練中心，讓同仁能保持身體、心理的健康，才能維護嘉義市的安全。
市長黃敏惠表示，台灣設計展剛落幕，10天之內吸引了200多萬的人參觀，警察局同仁非常辛苦地指揮交通、維護治安及服務民眾，非常用心；心中憂慮的是，在有限的人力中要作好警察勤務，同仁非常辛苦，希望每一位同仁都健康，所以非常感謝各界支持，警察局才有那麼好的健身訓練中心，讓同仁能保持身體、心理的健康，才能維護嘉義市的安全。
警察局長黃建榮表示，警察不能欠缺體能，嘉義市警察局是柏文健康事業有限公司「健身工廠」捐贈的第一個警察局級單位，捐贈這麼實用的健身器材，未來將會好好運用這批健身器材，結合警察的常年訓練，把肌力體能訓練納入常訓項目，強健警察的體魄，讓同仁有健康的身體，才能繼續肩負起保護嘉義市民的任，捍衛本市的治安。
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