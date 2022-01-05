快訊

隱園變公園？估價師曝陶朱隱園使用執照登載「開放民眾參觀」

桃機確診清潔人員足跡曝光 4人去過「這12處」

嘉市警成立健身訓練中心 黃敏惠受邀揭牌

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

健身業者捐贈一批健身器材给嘉義市警方，並在警局成立「健身訓練中心」，讓來運動每位員警彷彿到坊間健身中心而雀躍不已；嘉義市長黄敏惠受邀出席揭幕儀式表示，警察局有這麼好的健身訓練中心，讓同仁能保持身體、心理的健康，才能維護嘉義市的安全。

市長黃敏惠表示，台灣設計展剛落幕，10天之內吸引了200多萬的人參觀，警察局同仁非常辛苦地指揮交通、維護治安及服務民眾，非常用心；心中憂慮的是，在有限的人力中要作好警察勤務，同仁非常辛苦，希望每一位同仁都健康，所以非常感謝各界支持，警察局才有那麼好的健身訓練中心，讓同仁能保持身體、心理的健康，才能維護嘉義市的安全。

警察局長黃建榮表示，警察不能欠缺體能，嘉義市警察局是柏文健康事業有限公司「健身工廠」捐贈的第一個警察局級單位，捐贈這麼實用的健身器材，未來將會好好運用這批健身器材，結合警察的常年訓練，把肌力體能訓練納入常訓項目，強健警察的體魄，讓同仁有健康的身體，才能繼續肩負起保護嘉義市民的任，捍衛本市的治安。

嘉義市長黃敏惠（中）加入行列和市警察局長黃建榮（右）一齊跳有氣運動。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）加入行列和市警察局長黃建榮（右）一齊跳有氣運動。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）受邀出席揭牌典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）受邀出席揭牌典禮。記者李宗祐／攝影

警察 健身 嘉義

相關新聞

北市和平東路3段工地旁路面坍陷 疑前一天就下陷10公分

台北市和平東路3段附近1處工地旁今天凌晨2發生路面坍陷，面積約30平方公尺，造成一輛自小客車陷進坑洞卡住，北市建管處初判...

影／詐騙車手搭高鐵全台騙 瑞芳警抓到人7單位來借訊

新北市瑞芳警分局昨天晚間遠赴新竹高鐵站大廳逮捕陳姓詐騙集團職業車手，當場起出人頭帳戶存摺及贓款1萬6千餘元。陳男搭高鐵全...

南投臥龍洞三死命案解剖出爐 一人頸部有掙扎痕跡

南投縣埔里鎮臥龍洞古道三屍命案，檢警今天剖驗王女、郭男遺體，初步發現二具遺體並無明顯外傷，而最早發現的范姜遺體前天已完成...

2男街頭上演全武行掛彩 只因不滿遭按長按喇叭數秒

台中昨日晚間於南屯區，發生一起交通衝突事件。重機騎士正準備於路口左轉，遭後方汽車駕駛長按喇叭，雙方不滿而爆發肢體衝突，2...

幫友人出氣！5少年深夜搶竹北超商全落網

新竹縣竹北市1間連鎖超商，去年底深夜發生搶案，警方調查，19歲徐姓少年疑似為了幫與超商有糾紛的友人出氣，夥同范、黃、詹、...

美容師休息室抽菸無視煙灰缸 煙蒂續熱2小時起火燒屋

新北市淡水區一家美容院許姓美容師，去年6月在美容院休息室抽菸，涉嫌把煙蒂遺落在沙發，煙蒂續熱2小時20分後，最終引燃泡棉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。