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永康路口轎車碰撞波及3機車1送傷送醫 警排除酒駕

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康區崑大路一處路口今天下午發生2輛轎車碰撞，車子失控還撞倒路旁3輛機車，其中一名轎車駕駛受傷送醫，警排除酒駕肇事，詳細肇事責任歸屬持續釐清中。

永康警分局是在下午 1點10分獲報，永康區崑大路與崑大路155巷口傳出交通事故；轄區大灣派出所與永康交通分隊都趕往處理，初步調查，一輛轎車沿著崑大路由西往東直行時，在上述路口與另輛轎車沿崑大路由東往西至155巷口欲左轉時，兩車發生碰撞，發出激烈聲響，彼此車頭、車身多處受損，還波及其他3輛停放路旁之機車倒地受損，直行車駕駛36歲陳男腿部、手肘等處擦、挫傷，意識清楚，由救護車送醫，左轉車駕駛44歲王男幸未受傷。經進行酒測，測值均為0。

因車禍現場一片狼藉，一度只能單向通行且圍觀人數多，大灣派出所警員也在現場疏導車流，稍後交通已恢復。

台南市永康區崑大路一處路口發生轎車碰撞還波及旁邊3輛機車，1名轎車駕駛送醫，現場狼籍，肇事責任歸屬警釐清中。圖／讀者提供
台南市永康區崑大路一處路口發生轎車碰撞還波及旁邊3輛機車，1名轎車駕駛送醫，現場狼籍，肇事責任歸屬警釐清中。圖／讀者提供

台南 救護車

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