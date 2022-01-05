失業近半年 30餘歲約聘體育教師跨不過新年

年約30歲李姓男子原本是約聘體育教師，去年7月失業後苦尋職缺未果，年底最後一天選擇在家輕生，家人發現他陳屍房內悲痛萬分，事後在其通訊軟體上發現遺書，才得知李男承受失業壓力已久，竟因此走上絕路。

台北市警方表示，李男家住萬華區，其家屬去年12月31日見李男長時間待在自己房間內，多次敲門又無人回應，從房間氣窗查看，卻發現李男攤倒在房門邊，怎麼叫都沒反應，立刻報警求助。

救護人員到場時，李男已明顯死亡，悲痛的家屬在李男的網路通訊軟體帳號中發現，他曾發文提及，從7月失業後，接近半年都苦尋不著體育教師的約聘職缺，不堪承受失業壓力，因此情緒不穩，有輕生念頭，未料選在2021年的最後一天走上絕路，跨不過新的一年。

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