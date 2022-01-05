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基隆無預警防搶演練 店員躲櫃檯110視訊APP報案

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

年關將屆，金融機構及超商ATM提領現鈔激增，易成歹徒覬覦行搶目標，基市警第二分局以無預警防搶及攔截圍捕演練，搶匪在雨中持槍進入超商，挾持補鈔保全，店員趁搶匪沒注意時迅速躲到櫃檯下，使用「110視訊報案」APP報案

第二分局昨天由員警面戴西班牙某著名影集內角色「達利」面具扮飾搶匪，在大雨中俟機持槍進入超商，隨即挾持補鈔保全，店員趁搶匪不注意時報案。

警方到達時，搶匪挾持店員與警方對峙，現場指揮官偵查隊長林學志趁歹徒與警方對峙，從旁示意以「防護型噴霧劑」噴射搶匪，刺激眼部而產生的痛感頓時喪失能見度，優勢警力上前壓制搶匪。

第二分局分局長蘇旭茂說，農曆春節即將到來，民眾會提取大量現金，易成歹徒覬覦目標，「錢財不露白」，若欲提存領大額現鈔，可撥打110電話向警方申請提供「護鈔服務」，另外，警方也會加強金融機構、超商等場所勤務作為。

基隆無預警防搶演練，店員躲櫃檯110視訊APP報案。圖／警方提供
基隆無預警防搶演練，店員躲櫃檯110視訊APP報案。圖／警方提供
基隆無預警防搶演練，店員躲櫃檯110視訊APP報案。圖／警方提供
基隆無預警防搶演練，店員躲櫃檯110視訊APP報案。圖／警方提供
基隆無預警防搶演練，店員躲櫃檯110視訊APP報案。圖／警方提供
基隆無預警防搶演練，店員躲櫃檯110視訊APP報案。圖／警方提供
基隆無預警防搶演練，店員躲櫃檯110視訊APP報案。圖／警方提供
基隆無預警防搶演練，店員躲櫃檯110視訊APP報案。圖／警方提供

超商 挾持

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