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2男街頭上演全武行掛彩 只因不滿遭按長按喇叭數秒
台中昨日晚間於南屯區，發生一起交通衝突事件。重機騎士正準備於路口左轉，遭後方汽車駕駛長按喇叭，雙方不滿而爆發肢體衝突，2人臉部均有輕微擦挫傷；警方詢後，雙方互告傷害罪，依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。
台中余姓男重機駕駛(32歲)昨日晚間21時許，行經南屯區向上路，停等紅燈準備右轉進惠文路，遭後方駕駛白色賓士車的施姓男駕駛(39歲)長按喇叭數秒，雙方不滿而產生口角，甚至下車大打出手。
經警方調查，余男騎乘黃牌重機，有權行駛於一般車道，等待燈號變換後左轉，但施男跟車跟太近，並質疑機車為何能占用車道，心生不滿，於是長按喇叭數秒挑釁。
爭吵後2人皆下車理論，但施男卻先出手攻擊，余也跟著反擊，直接在車水馬龍的路口上演全武行；警方獲報到場立即制止衝突，並通報救護人員到場查看，2人僅臉部輕微擦挫傷，無大礙，雙方互告彼此傷害罪，在警方訊後，依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。
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