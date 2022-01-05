2男街頭上演全武行掛彩 只因不滿遭按長按喇叭數秒

台中昨日晚間於南屯區，發生一起交通衝突事件。重機騎士正準備於路口左轉，遭後方汽車駕駛長按喇叭，雙方不滿而爆發肢體衝突，2人臉部均有輕微擦挫傷；警方詢後，雙方互告傷害罪，依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中余姓男重機駕駛(32歲)昨日晚間21時許，行經南屯區向上路，停等紅燈準備右轉進惠文路，遭後方駕駛白色賓士車的施姓男駕駛(39歲)長按喇叭數秒，雙方不滿而產生口角，甚至下車大打出手。

經警方調查，余男騎乘黃牌重機，有權行駛於一般車道，等待燈號變換後左轉，但施男跟車跟太近，並質疑機車為何能占用車道，心生不滿，於是長按喇叭數秒挑釁。