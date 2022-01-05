聽新聞
test
0:00 / 0:00
幫友人出氣！5少年深夜搶竹北超商全落網
新竹縣竹北市1間連鎖超商，去年底深夜發生搶案，警方調查，19歲徐姓少年疑似為了幫與超商有糾紛的友人出氣，夥同范、黃、詹、陳姓少年，於去年12月30日深夜3時搶超商，得手約3萬9000元，警方獲報全力追緝，案發後第4天後將5名犯嫌全數逮捕，訊後依涉加重強盜罪，移送新竹地檢署偵辦。
竹北警分局今日指出，該起搶案5名犯嫌均為19歲，徐姓主嫌去年12月30日深夜3時，夥同范、黃、詹、陳姓少年搶超商，由范、黃2人先壓制值大夜班店員後，再由徐、陳、詹3人洗劫櫃檯財物後逃逸，初估得手3萬9000元。
警方獲報後成立「鷹眼小組」偵辦，經警方循線追查及擴大調閱監視器畫面後，鎖定可疑犯嫌，報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，於24日聲請搜索票、拘票後、動員專案小組等成員約20名警力，針對5名犯嫌聚會的處所及住宅進行搜索，逮捕徐姓主嫌等共5名犯嫌，並查獲犯案時變裝衣物及扣得監視器主機、贓車等。
警方表示，遭犯嫌壓制的男性超商店員未受傷，而徐姓主嫌為離職超商店員，疑似為了幫與超商業者有職災賠償金糾紛的友人出氣才犯案，全案訊問後依涉加重強盜罪名移送新竹地檢署偵辦。
警方呼籲，營業場所切勿存放大量現金，並記得加裝鎖頭或裝設監視器，以避免宵小趁機行竊。此外，鑒於不肖份子常偽裝路人在附近觀察地形，民眾若發現任何可疑份子出沒，應立即撥打110報案電話由警方介入了解，以保財物安全，避免損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言