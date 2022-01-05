幫友人出氣！5少年深夜搶竹北超商全落網

新竹縣竹北市1間連鎖超商，去年底深夜發生搶案，警方調查，19歲徐姓少年疑似為了幫與超商有糾紛的友人出氣，夥同范、黃、詹、陳姓少年，於去年12月30日深夜3時搶超商，得手約3萬9000元，警方獲報全力追緝，案發後第4天後將5名犯嫌全數逮捕，訊後依涉加重強盜罪，移送新竹地檢署偵辦。

新竹縣竹北市1間連鎖超商，去年底深夜發生搶案，警方調查，19歲徐姓少年疑似為了幫與超商有糾紛的友人出氣，夥同范、黃、詹、陳姓少年，於去年12月30日深夜3時搶超商，得手約3萬9000元。記者巫靜婷／翻攝

竹北警分局今日指出，該起搶案5名犯嫌均為19歲，徐姓主嫌去年12月30日深夜3時，夥同范、黃、詹、陳姓少年搶超商，由范、黃2人先壓制值大夜班店員後，再由徐、陳、詹3人洗劫櫃檯財物後逃逸，初估得手3萬9000元。

警方獲報後成立「鷹眼小組」偵辦，經警方循線追查及擴大調閱監視器畫面後，鎖定可疑犯嫌，報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，於24日聲請搜索票、拘票後、動員專案小組等成員約20名警力，針對5名犯嫌聚會的處所及住宅進行搜索，逮捕徐姓主嫌等共5名犯嫌，並查獲犯案時變裝衣物及扣得監視器主機、贓車等。

警方表示，遭犯嫌壓制的男性超商店員未受傷，而徐姓主嫌為離職超商店員，疑似為了幫與超商業者有職災賠償金糾紛的友人出氣才犯案，全案訊問後依涉加重強盜罪名移送新竹地檢署偵辦。