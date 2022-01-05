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美容師休息室抽菸 煙蒂沒放煙灰缸 續熱2小時起火燒屋

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

新北市淡水區一家美容院許姓美容師，去年6月在美容院休息室抽菸，涉嫌把煙蒂遺落在沙發，煙蒂續熱2小時20分後，最終引燃泡棉，火勢燒掉屋內物品，甚至延燒到隔壁房屋。士林地檢署偵結，依照失火燒燬現有人所在建築物罪起訴。

起訴指出，2021年6月24日下午4時許，美容院負責人兼美容師許女在休息室抽菸，沒把煙蒂放置在沙發旁茶几上的菸灰缸內，涉嫌未注意確實放好煙蒂，導致煙蒂掉在沙發，火源續熱2小時20分，引燃泡綿，逐步延燒到木質牆面板材，燒燬屋內椅子、家具，火勢又延燒到隔壁房屋，燒燬窗戶、冷氣機、牆面等物，致生公共危險。

42歲許女供稱，不只她一個人在休息室抽菸，案發不久電線走火，不是亂丟煙蒂惹禍。吳姓消防員證稱，當天另一場火災原因，與美容院火災案的起火原因無關。

檢方認為，許女所言是卸責之詞，不足採姓，認定許女涉犯失火燒燬現有人所在建築物罪，及失火燒燬一般物品罪，從重一失火燒燬現有人所在建築物罪起訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

抽菸 建築

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