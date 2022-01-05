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蘆洲警分局落成啟用 侯友宜強調：新北治安不容挑釁

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市長侯友宜今天上午主持蘆洲警分局暨三民派出所新建廳舍落成啟用，特別提醒警方：「新北市的治安不容挑釁，更重要的是必須迅速解決民眾的問題。」

侯友宜還說：「壓制犯罪只是基本盤，舉凡打架鬧事、交通壅塞、民眾報案，都要快速趕到現場，這就是現代警察的角色；只要民眾的需要在哪裡，警察就要快速到場為民服務、解決民眾痛苦，全力以赴把治安做好。」

蘆洲警分局的舊辦公廳舍啟用於民國78年，使用超過30年，歷經921地震導致主體結構受損成為危樓，雖曾補強仍很破舊。近年隨著都市發展、人口成長，在多名市議員爭取之後，市政府決議在蘆洲區長榮路現址新建大樓。

新建工程自107年9月25日開工，建設經費4億8千萬元，去年11月已完成搬遷進駐。新的廳舍包括地下2層、地上7層，樓地板面積3683坪。地下層規畫為警用停車場，1樓是三民派出所及民眾服務區，2至7樓為辦公室、禮堂、健身房、餐廳等，頂樓還有空中花園。

新北市長侯友宜、警察局長黃宗仁及各級民代，今天為蘆洲警分局暨三民派出所新建廳舍剪綵、揭牌啟用。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜、警察局長黃宗仁及各級民代，今天為蘆洲警分局暨三民派出所新建廳舍剪綵、揭牌啟用。記者林昭彰／攝影
市長侯友宜特別提醒警方：「新北市的治安不容挑釁，更重要的是必須迅速解決民眾的問題。」記者林昭彰／攝影
市長侯友宜特別提醒警方：「新北市的治安不容挑釁，更重要的是必須迅速解決民眾的問題。」記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜、警察局長黃宗仁及各級民代，今天為蘆洲警分局暨三民派出所新建廳舍剪綵啟用。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜、警察局長黃宗仁及各級民代，今天為蘆洲警分局暨三民派出所新建廳舍剪綵啟用。記者林昭彰／攝影

侯友宜 警察

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