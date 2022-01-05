影／臥龍古道離奇三死 王母控訴女兒遭誣告冤死

南投縣埔里鎮臥龍洞古道男女三人吊死，相當離奇。南投地檢署今天相驗王女、郭男遺體，王母出示一封信，直指三人都被范姜前女友戴女誣告，才含冤而死。據了解，檢警也在三人住處找到字條，有寫到「與宇宙同在」等字眼，疑似因宗教信仰輕生，詳細死因，仍須進一步釐清。

嘉義市32歲范姜姓男子到南投縣埔里鎮工作，和朋友郭姓男子、王姓女子，到埔里鎮臥龍洞古道，未料31日范姜被發現在樹上吊死，郭、王兩人行蹤不明，警方持續搜尋，昨天在發現范姜遺體200公尺處，也找到郭、王兩人，用同一條繩子，分兩頭吊掛在樹幹上，樹下還有高粱、威士忌的酒瓶。檢方今相驗遺體，未發現明顯外傷。

檢警今天在南投殯儀館剖驗兩人遺體，王、郭家屬皆到場，等待相驗結果，但王母卻透過殯葬人員，出示一封信，直指范姜、郭、王三人死亡，都是范姜前女友戴女所害。

王與郭姓交往10年以上兩人在埔里販售多肉植物，並與范姜一起租屋。去年初，范姜在租屋處打羽球，將盆栽移到屋外忘了移回來，造成盆栽死亡，范姜等人答應賠償，卻不了了之，雙方產生嫌隙興訟。 王郭希望對方賠償，引起戴女心生不滿，提告郭王兩人恐嚇取財，王女曾向母親哭訴此事。

據了解，檢警在三人租屋處發現三人留下的文字，曾提到「和宇宙同在」等含宗教玄學字眼，字裡行間也透露相約輕生意圖。王女曾參與宗教活動，還曾深夜在住處辦法事燒紙錢動靜太大，引起鄰居報警妨害安寧。

王母則在信中，指名道姓戴姓女子是三人死亡原因，「被妳污（誣）告三人已含冤而死，我要妳一輩子良心不安」「媽媽的心肝寶貝，媽媽能做的只有這些，沒能還妳清白」、「司法不公﹑司法不公、司法不公」。

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