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獨／馬祖巡防區士官站哨拔手槍自轟爆頭亡 死因待釐清

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

平靜的馬祖傳出槍響！一名在第十一(馬祖)巡防區服役的歐姓上士，昨日在大門站衛哨時疑似開槍自戕，雖然部隊緊急將人送往連江縣立醫院急救，但到院前已無生命跡象，今天下午檢方將進行相驗，以釐清死因。

據了解，歐姓上士在昨天的10時至14時負責大門衛哨，他在值勤時的表現正常，還與從大門出入的同事談笑風生，但當13時50分時有同仁到場要與他進行衛哨交接時，卻發現歐姓上士已頭部中彈倒地，疑似持90手槍自戕，事後巡防區清查配槍，發現少1發子彈，趕緊叫救護車將人送往連江縣立醫院急救，但仍回天乏術。

據了解，現年36歲的歐姓上士，是澎湖人，已在馬祖巡防區服務已超過10多年，個性沈默寡言，同仁對於這起憾事，都相當難過，不敢置信。歐男的家人聽聞後，也相當悲痛，本來在今天上午要趕往馬祖，但卻遇到濃霧攪局，還在機場候機中。

警方表示，案發後有協助到場進行採證與查訪，並報請連江地檢署檢察官進行相驗，至於歐男為何尋短等相關案情，還有待釐清。

金馬澎分署也表示，對於同仁發生憾事，深表遺憾與不捨，目前正配合檢警釐清案情，並全力協助家屬辦理後續治喪及撫卹等事宜。

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第十一(馬祖)巡防區昨發生士官在站哨時疑似開槍自戕，爆頭亡，檢察官下午將相驗。記者蔡家蓁／翻攝
第十一(馬祖)巡防區昨發生士官在站哨時疑似開槍自戕，爆頭亡，檢察官下午將相驗。記者蔡家蓁／翻攝

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