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替友討百萬賠償 台中大叔三度丟廚餘、雞蛋砸門遭訴
台中市曾姓男子的洪姓友人在2015年間與人發生車禍，法院判涉案的謝姓男子需賠償193萬，因曾不滿對方後續的處理態度，去年4月間，三度前往謝母的住處外，丟擲雞蛋、廚餘，恐嚇謝母，經報請霧峰警分局偵辦後，帶回曾，曾坦言只是替朋友出氣，全案今偵結，依恐嚇罪起訴。
起訴指出，烏日區曾姓男子（56歲）得知洪姓友人在2015年間，曾與謝姓男子發生交通事故，當時法院判謝需賠償193萬元，不過謝後續處理態度不佳，沒有依約賠償。
曾姓男子為了替友人出氣，涉嫌在去年4月19日、22日、26日等時間，前往謝姓男子母親位於大里區的住處，對著大門丟擲雞蛋、廚餘。
謝母發現後，心生畏懼，向霧峰警分局報案，警方循線帶回涉案的曾姓男子，曾在警詢時承認涉案，辯稱只是替朋友出氣。
台中地檢署偵結，認定曾姓男子的行為，已具有對謝母的安全有所危害的預告，足以使人心生畏懼，依恐嚇罪起訴，並聲請簡易判決處刑。
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