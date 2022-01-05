影／漁船引擎失火失去動力 台南海巡急赴救援

新竹籍俊祐號漁船昨天下午5點多行經高雄市興達港外2.4浬處海域，引擎突然失火，火勢控制後引擎故障，失去動力，船載4人，因現場湧浪過大向海巡署求援，台南海巡隊接獲報案後前往搶救， 花了約1個半小時將漁船拖帶返回興達港。

「漁船引擎起火後失去動力，請求救援。」台南海巡隊昨天下午5點23分接獲海巡署第六巡防區指揮部通報，新竹籍俊祐號漁船在高雄市興達港外2.4浬處海域引擎失火，船載4人，請求海巡署協助。

台南海巡隊接獲通報後立即派遣線上及待命海巡艇緊急出港前往救援，經聯繫張姓船船長，張表示引擎失火狀況已控制，人員均安，海巡艇於晚間6點13分到達通報海域發現漁船。

海巡人員登檢後發現主機渦輪增壓處有起火燃燒跡象，已無火勢，因引擎受損致漁船失去動力，因現場湧浪過大，為避免有復燃情事，確保人船安全，隨即協助將漁船拖帶返回興達港，晚間7點6分順利返港泊靠。船長對於海巡人員迅速救援過程表示十分感謝。