內湖民宅2女1男酒後持刀互傷 各說各話仍在醫院治療

台北市內湖區行愛路一棟民宅今天凌晨發生流血事件，吳姓屋主與2名女性友人在家喝酒玩遊戲，疑起口角各自持刀畫傷對方，警方獲報將3人送醫，意識清楚。目前3人仍在醫院休息，警方預計下午展開偵詢。

吳男（29歲）向警方稱，他遭34歲的許姓女子、23歲的顧姓女子持刀畫傷。許女、顧女向警方稱是吳男先拿刀攻擊。3人各說一詞。