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內湖民宅2女1男酒後持刀互傷 各說各話仍在醫院治療

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市內湖區行愛路一棟民宅今天凌晨發生流血事件，吳姓屋主與2名女性友人在家喝酒玩遊戲，疑起口角各自持刀畫傷對方，警方獲報將3人送醫，意識清楚。目前3人仍在醫院休息，警方預計下午展開偵詢。

吳男（29歲）向警方稱，他遭34歲的許姓女子、23歲的顧姓女子持刀畫傷。許女、顧女向警方稱是吳男先拿刀攻擊。3人各說一詞。

警方凌晨0點是接獲許女報案趕抵現場，發現3人都有飲酒，吳男虎口、許女腰部、顧女頸部有刀傷，便分別送三軍總醫院、忠孝醫院治療，將釐清聚會演變成暴力事件的原因。

內湖區一處民宅內今天凌晨發生流血事件。圖／報系資料照
內湖區一處民宅內今天凌晨發生流血事件。圖／報系資料照

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