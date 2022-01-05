影／「網路女友」誆騙投資 泰山男險匯20萬

新北市泰山區25歲蔡姓男子，在網路投資平台認識一名女子，兩人相談甚歡互稱男女朋友，日前「女友」誆有高獲利投資機會，騙得蔡男急匯20萬元給對方，所幸警方、親友及時趕抵，以詐騙新聞勸阻，蔡男才及時回神保住積蓄。

據了解，新北市泰山區25歲蔡姓男子，透過網路投資平台認識一名女網友，兩人筆聊天地相談甚歡，還互稱彼此「男女朋友」。怎料，蔡男涉世未深，不但「女友」的聲音沒聽過，連面也沒見過，就把真情投入心交付予「她」。殊不知，這假愛真詐，正讓蔡男一步步地陷入。

日前「女友」誆有高獲利投資機會，只要蔡男「投資」20萬元就有高獲利，蔡男不疑有他，立即到銀行臨櫃，準備匯款20萬投資。劉姓行員見蔡男神情焦慮，詢問「匯款用途？」「匯款人是誰？」蔡男卻支吾其辭，這讓劉姓行員覺得有異，向轄區警通報協處。

經轄區泰山分駐所警獲報趕抵了解，警員一聽就是詐騙伎倆，但蔡男堅信是「女友」要他投資賺錢仍欲匯款。此時蔡男姑姑路過協助，詢問蔡男「你錢匯了沒有？」「你剛跟姑姑說刻印章是要做甚麼？都沒有老實說」「誰要你匯的？」蔡男這才不悅說句「女朋友阿」最後警勸以詐騙案例，蔡男才回神沒堅持匯款。