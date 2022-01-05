快訊

驚傳女學生不幸事件 台大致學生公開信曝光

今天是小寒！習俗及4大禁忌曝光 打掃恐致整年衰敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「網路女友」誆騙投資 泰山男險匯20萬

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區25歲蔡姓男子，在網路投資平台認識一名女子，兩人相談甚歡互稱男女朋友，日前「女友」誆有高獲利投資機會，騙得蔡男急匯20萬元給對方，所幸警方、親友及時趕抵，以詐騙新聞勸阻，蔡男才及時回神保住積蓄。

據了解，新北市泰山區25歲蔡姓男子，透過網路投資平台認識一名女網友，兩人筆聊天地相談甚歡，還互稱彼此「男女朋友」。怎料，蔡男涉世未深，不但「女友」的聲音沒聽過，連面也沒見過，就把真情投入心交付予「她」。殊不知，這假愛真詐，正讓蔡男一步步地陷入。

日前「女友」誆有高獲利投資機會，只要蔡男「投資」20萬元就有高獲利，蔡男不疑有他，立即到銀行臨櫃，準備匯款20萬投資。劉姓行員見蔡男神情焦慮，詢問「匯款用途？」「匯款人是誰？」蔡男卻支吾其辭，這讓劉姓行員覺得有異，向轄區警通報協處。

經轄區泰山分駐所警獲報趕抵了解，警員一聽就是詐騙伎倆，但蔡男堅信是「女友」要他投資賺錢仍欲匯款。此時蔡男姑姑路過協助，詢問蔡男「你錢匯了沒有？」「你剛跟姑姑說刻印章是要做甚麼？都沒有老實說」「誰要你匯的？」蔡男這才不悅說句「女朋友阿」最後警勸以詐騙案例，蔡男才回神沒堅持匯款。

對此林口警分局呼籲，網路常透過帥哥美女介紹，誆以高獲利投資，實則為詐騙伎倆，被害人受不住情誘上鉤，就會被騙取財物。提醒民眾網路交友不可不慎，更不要相信網路上，來路不明的投資訊息，才能確保自身財產安全。

蔡男欲匯款20萬，警及時勸阻。記者曾伯愷／翻攝
蔡男欲匯款20萬，警及時勸阻。記者曾伯愷／翻攝

詐騙

延伸閱讀

女友堅持不買3980元外套不走 他轉頭離開還接到店家電話氣炸

自稱混黑道 男撂狠話恫嚇並性侵出軌女友

女友高薪節儉！他求婚完驚覺「0存款」得知真相嘆：該結嗎？

「頂泰山巖志」新書發表 記錄268年泰山巖歷史

相關新聞

北市和平東路工地旁道路坍塌1.5公尺 車輛陷坑內

台北市和平東路三段509巷某處工地，今天凌晨2點多發生道路坍塌意外，一輛停在路邊的轎車墜入坑洞，坍塌面積大約30平方公尺...

內湖民宅2女1男酒後持刀互傷 各說各話仍在醫院治療

台北市內湖區行愛路一棟民宅今天凌晨發生流血事件，吳姓屋主與2名女性友人在家喝酒玩遊戲，疑起口角各自持刀畫傷對方，警方獲報...

替友討百萬賠償 台中大叔三度丟廚餘、雞蛋砸門遭訴

台中市曾姓男子的洪姓友人在2015年間與人發生車禍，法院判涉案的謝姓男子需賠償193萬，因曾不滿對方後續的處理態度，去年...

按摩師網遇「妹子」暈了！耶誕等到元旦只等到這事

台中市朱姓男按摩師去年間透過交友軟體認識綽號「欣欣」的女子，朱情竇初開，以為與女子有發展空間，相約去年耶誕一聚，但女子臨...

影／「網路女友」誆騙投資 泰山男險匯20萬

新北市泰山區25歲蔡姓男子，在網路投資平台認識一名女子，兩人相談甚歡互稱男女朋友，日前「女友」誆有高獲利投資機會，騙得蔡...

歲末丟舊床19件金飾一起扔 善化清潔隊拾金不昧傳佳話

台南市政府環保局善化區清潔隊員昨清運廢棄家具時，意外發現19件金飾，市價逾20萬元，經聯絡警方通報失主驚喜不易，這也是繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。