聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／「網路女友」誆騙投資 泰山男險匯20萬
新北市泰山區25歲蔡姓男子，在網路投資平台認識一名女子，兩人相談甚歡互稱男女朋友，日前「女友」誆有高獲利投資機會，騙得蔡男急匯20萬元給對方，所幸警方、親友及時趕抵，以詐騙新聞勸阻，蔡男才及時回神保住積蓄。
據了解，新北市泰山區25歲蔡姓男子，透過網路投資平台認識一名女網友，兩人筆聊天地相談甚歡，還互稱彼此「男女朋友」。怎料，蔡男涉世未深，不但「女友」的聲音沒聽過，連面也沒見過，就把真情投入心交付予「她」。殊不知，這假愛真詐，正讓蔡男一步步地陷入。
日前「女友」誆有高獲利投資機會，只要蔡男「投資」20萬元就有高獲利，蔡男不疑有他，立即到銀行臨櫃，準備匯款20萬投資。劉姓行員見蔡男神情焦慮，詢問「匯款用途？」「匯款人是誰？」蔡男卻支吾其辭，這讓劉姓行員覺得有異，向轄區警通報協處。
經轄區泰山分駐所警獲報趕抵了解，警員一聽就是詐騙伎倆，但蔡男堅信是「女友」要他投資賺錢仍欲匯款。此時蔡男姑姑路過協助，詢問蔡男「你錢匯了沒有？」「你剛跟姑姑說刻印章是要做甚麼？都沒有老實說」「誰要你匯的？」蔡男這才不悅說句「女朋友阿」最後警勸以詐騙案例，蔡男才回神沒堅持匯款。
對此林口警分局呼籲，網路常透過帥哥美女介紹，誆以高獲利投資，實則為詐騙伎倆，被害人受不住情誘上鉤，就會被騙取財物。提醒民眾網路交友不可不慎，更不要相信網路上，來路不明的投資訊息，才能確保自身財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言