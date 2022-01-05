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歲末丟舊床19件金飾一起扔 善化清潔隊拾金不昧傳佳話

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府環保局善化區清潔隊員昨清運廢棄家具時，意外發現19件金飾，市價逾20萬元，經聯絡警方通報失主驚喜不易，這也是繼上月29日學甲區清潔隊後，再次傳出清潔隊員拾金不昧善行。

環保局表示，昨下午善化區清潔隊正進行廢家具分類、破碎作業，隊員蘇中正突然瞄到怎麼待處理的床板上，有著金飾袋及金飾盒，打開一看竟有18只金戒指及金項鍊1條，粗估約20萬元，立即報警，警查詢家具載運登記資料，下午即找到王姓失主，驚喜之際再三向清潔隊致謝。

善化清潔隊長鄭至哲說，經查，掉出金飾的舊床板，昨由嘉南里民眾電話通知登記，先由機動班同仁載運廢棄家具回區隊，後續再分類回收及破碎，在分類時床板中間抽屜竟然掉出了一個金飾盒及一個金飾袋。

蘇中正說，當時不經意看到床板上好端端的有銀樓金飾及金飾盒，一開始以為空的，沒想到拿在手裡還有點重量，打開來裡面有好幾件金飾。

環保局長謝世傑表示，同仁秉持非自己物品不拿的誠實態度面對高價失物，操守值得肯定，將安排表揚。也提醒民眾，汰換老舊家具時，不妨翻箱倒櫃仔細檢查一下。

台南市政府環保局善化區清潔隊員昨在清運廢棄傢俱時，意外發現有19件金飾，市價逾20萬元。圖 ／台南市政府環保局提供
台南市政府環保局善化區清潔隊員昨在清運廢棄傢俱時，意外發現有19件金飾，市價逾20萬元。圖 ／台南市政府環保局提供
台南市政府環保局善化清潔隊員蘇中正清理廢傢俱拾金不昧。圖 ／台南市政府環保局提供
台南市政府環保局善化清潔隊員蘇中正清理廢傢俱拾金不昧。圖 ／台南市政府環保局提供

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