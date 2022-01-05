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10萬元周轉金讓友情小船說翻就翻 網路直播主遭砸車

聯合報 / 記者林保光／即時報導

曾在網路直播賣海鮮的張姓男子，向朋友陳姓男子調借10萬元周轉金，半年後陳向他要債起爭執，昨天深夜，陳夥同鍾姓、鄭姓2男子到他住處，涉嫌砸損他停在住處前的轎車，警方據報，3小時後查捕到陳等3人，依毀損及聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

張姓直播主的轎車要砸毀車窗。記者林保光／翻攝
張姓直播主的轎車要砸毀車窗。記者林保光／翻攝

據了解，昨天深夜11點30分，陳姓（25歲）、鍾姓（27歲）、鄭姓（26歲）3男子同乘陳的賓士轎車，到高雄市新興區忠孝一路張姓男子（28歲）的住處，涉嫌砸毀張的轎車車窗。張聽見屋外傳來 一陣敲擊聲，趕出門時，陳等3人已上車逃逸，張立即報警處理。

警方根據相關路口監錄畫面，查出陳姓男子涉案，通知陳、鍾到案，並到高雄市大寮區逮捕鄭姓男子，張姓男子才知道是債主砸他的車。

據悉，張曾在網路直播幫人賣海鮮，半年前向陳調借10萬元周轉金未還，陳認為10萬元也是向別人借來，昨晚打電話給張要債，雙方在電話中一言不合，才去張住處砸車。

張姓直播主的轎車要砸毀車窗，警方逮捕涉案的陳姓男子3人。記者林保光／翻攝
張姓直播主的轎車要砸毀車窗，警方逮捕涉案的陳姓男子3人。記者林保光／翻攝
張姓直播主的轎車要砸毀車窗，警方到場拉封鎖線。記者林保光／翻攝
張姓直播主的轎車要砸毀車窗，警方到場拉封鎖線。記者林保光／翻攝

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