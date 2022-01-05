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北市和平東路工地旁道路坍塌1.5公尺 車輛陷坑內

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

北市和平東路三段509巷某處工地，今天凌晨2點多發生道路坍塌意外，一輛停在路邊的轎車墜入坑洞，坍塌面積大約30平方公尺、深度1.5公尺，民眾見狀報案警消抵達現場，並在周圍拉起封鎖線，所幸無人傷亡；對此，北市建管處表示，施工單位已經到場處理，目前正在瞭解狀況，發生原因有待釐清。

據附近居民表示，昨日下午就已經發現工地外的道路塌陷大約10公分左右，當時就有通知工地，建管處也有到達現場勘查，結果半夜就聽見巨響，發現路面塌陷更嚴重。

工地圍牆外還張貼公告，指出因1月3日東部外海地震引發北部4級地震和餘震，導致路面塌陷，已依程序申請路權協助儘速改善。坍塌除了造成一輛轎車陷入，疑似也造成管線破裂，水不停地流出。

北市建管處表示，目前還在瞭解事發原因，施工單位也在第一時間到場處理，初步判斷，是因1月3日地震造成地下自來水管線破裂，目前由北市新工處及台北自來水處搶修中。

台北市和平東路三段509巷內某建案旁的道路因今日凌晨突然塌陷，附近居民聽見巨響後報案。圖／北市建管處提供
台北市和平東路三段509巷內某建案旁的道路因今日凌晨突然塌陷，附近居民聽見巨響後報案。圖／北市建管處提供

北市 地震

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