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跑山獸助破臥龍洞奇案 妻驚有蹊蹺前進「轉頭就見情侶」

中央社 / 南投縣4日電

范姜姓男子被發現在埔里鎮祕境臥龍洞上吊，失聯的同行友人郭男、王女今天也被尋獲，可是已身亡，「跑山獸」夫妻羅培德、羅勃依婉、神鷹搜救隊一起將郭男、王女遺體搬下山。警方感謝「跑山獸」夫妻共同協助。

南投縣消防局第二大隊長吳嘉宏說，此協尋案由南投縣警察局埔里分局主導，他不清楚共多少單位、人員參與；埔里分局一名警官說，「跑山獸」夫妻是消防單位找來幫忙，因為夫妻倆常登山，體力很好、經驗豐富，很感謝「跑山獸」夫妻與神鷹搜救隊一起搬出遺體。

互相認識的范姜姓男子、郭姓男子、王姓女子走入埔里鎮祕境「臥龍洞」，范姜姓男子先被發現上吊，郭男、王女失聯多天，警方會同南投縣消防局、神鷹山區搜救隊連日入山找人，捷克籍山林越野跑者「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）與妻子羅勃依婉也協助。

羅培德與妻子羅勃依婉戶籍在南投縣埔里鎮。羅勃依婉接受中央社記者訪問說，搜救時2人1組，她與消防員一起走，往「臥龍洞」路徑有叉路，長滿高大植物，她看見疑有足跡沿叉路往另一邊走去，她心裡感覺「怪怪的」，又看見石頭掉下，因此撥開草叢繼續往深處走，先發現類似包包物品，轉頭就看到郭男、王女。

羅勃依婉說，先前多是丈夫羅培德參加救援案，她在家照顧小孩，但這次她感覺「就是應該來」，加上他們常到臥龍洞爬山且搜救人力可能不足，因此，他們夫妻倆請求加入搜尋任務，也協助搬運遺體下山，忙到晚間才回家，平安圓滿結束任務，「大家都有功勞」。

有民眾去年12月31日前往南投縣埔里鎮「臥龍洞」健行，赫然發現邊坡懸掛男屍，嚇得向南投縣警察局埔里分局報案，警方查出死者為32歲范姜姓男子，身上無明顯外傷，且案發時，友人郭男、王女情侶檔也走進步道，之後范姜姓男子被發現死亡，這對情侶失蹤

警方調查，3人去年12月28日分乘2輛機車前往臥龍洞步道，機車遺留入口處草叢，警方會同消防局、民間單位持續入山找人，今天下午在距離范姜姓男子陳屍處約200多公尺外樹林發現2人遺體，檢方證實同樣為上吊情形，警方現場初判遺體無明顯外傷，待相驗解剖。

熱愛在台灣山林間奔跑的台灣女婿羅培德2015年與原住民妻子羅勃依婉結婚，2021年獲外僑永久居留證；羅培德經常參與山域事故搜救，包含高台山越野騎士失聯案、白姑大山、再生山至能高山、守城大山等登山客失蹤案，羅培德都熱心參與救援。

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登山好手「跑山獸」Petr Novotny。 圖／中央社
登山好手「跑山獸」Petr Novotny。 圖／中央社

埔里 南投 失蹤 消防員

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