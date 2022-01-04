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影／彰化二水鄉「同一地點」三個月內兩車禍 狀況一模一樣釀3傷

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

是巧合？是人禍？彰化縣二水鄉員十五村員集路5段水尾巷口附近的北向車道，最近接連發生兩起車禍，地方有民眾認為這個地方「有一點奇怪」才會事故頻傳，警方初步調查，這兩起車禍都是駕駛人啟動車子之後逕自左轉，被後方來車撞上，如果左轉前注意前後方車況應可避免發生事故。

員集路5段水尾巷口附近的居民指出，昨（1月3日）晚間約9點，戶外先是傳來機車剎車不及的尖蛻聲音，接著是車輛撞碰聲，男性機車騎士撞上小貨車，倒地受傷，被趕到的救護車載往醫院急救，同一地點在去（2020）年9月30日也發生追撞車禍，只是換成自小客車追撞小貨車，兩名男性駕駛人也都受傷送醫。

據了解，相同地點發生兩件車禍，疑因停放員集路5段路肩的小貨車，司機發動車輛引擎後，逕自左轉要橫越雙黃線往南行駛，分別被後方直行的自小客車、機車追撞，幸好車輛駕駛人沒生命危險，但機車機士「肉包鐵」，撞上小貨車之後，從機車上彈起來「翻筋斗」躺在路邊，送醫急救，傷勢有待進一步觀察。

有的地方人士認為同一地點相隔3個月發生兩起車禍未免巧合，覺得那個地方「有一點奇怪」，但警方初步調查，研判與停靠路邊的駕駛人開車逕行左轉有關，狀況類似駕駛人沒先看左後方有無來車就開車的情形，按照交通規則，車輛不能逕行橫越道路中線到對向車道，應該向前走，在沒道路中線的路口依交規定左轉，可能駕駛人貪圖便利，不願繼續行駛300公尺以上左轉，才會造成兩起A2交通事故。

彰化縣二水鄉十五村員集路5段同一地點３個月內發生兩起狀況一模一樣的車禍，昨（１月3日）是機車撞上小貨車。圖／民眾提供
彰化縣二水鄉十五村員集路5段同一地點３個月內發生兩起狀況一模一樣的車禍，昨（１月3日）是機車撞上小貨車。圖／民眾提供
彰化縣二水鄉十五村員集路5段同一地點３個月內發生兩起狀況一模一樣的車禍，機車騎士撞上小貨車後倒地受傷。圖／民眾提供
彰化縣二水鄉十五村員集路5段同一地點３個月內發生兩起狀況一模一樣的車禍，機車騎士撞上小貨車後倒地受傷。圖／民眾提供

車禍 機車騎士 救護車

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