影／瓦斯罐丟垃圾車釀爆炸 他喊冤：幫高齡房客丟垃圾

廖姓男子今天在新北市土城區倒垃圾時，誤丟卡式瓦斯罐，垃圾車執行壓縮作業時，瓦斯罐受擠壓瞬間引燃，釀兩名清潔員燒燙傷。傷者事後向廖男提告，他警詢時喊冤，說是幫一位高齡房客倒垃圾，不知道垃圾袋裡有瓦斯罐。

警方調查，廖男（60歲）今天下午3點4分，提著數包垃圾袋，在永豐路13巷等待倒垃圾，他將一大包垃圾袋給清潔人員，兩名清潔員接手，合力將垃圾袋丟入垃圾車後斗。

清潔員丟入後，發現後斗太滿，按按鈕執行垃圾壓縮作業，不料壓縮到一半，車廂突然爆炸，熊熊火光瞬間竄出、火勢燃燒。

清潔員嚇得逃離，惟兩人手部、頸部被高溫燙傷，所幸送醫後無生命危險。消防隊趕抵，拉水線滅火降溫，清查後發現，疑似是卡式瓦斯罐釀災。

兩名清潔員事後提出傷害告訴，警方調閱垃圾車監視器畫面，鎖定倒垃圾的廖男，通知他到案說明。

廖男警詢時喊冤，稱今天早上去找一名高齡房客，他因為失智找不到鑰匙，幫他找到鑰匙後，他又因為最近搬家，拜託幫忙倒垃圾，考量他行動不便，好心答應。