快訊

本土4例確定是「機場群聚」 指揮中心啟動三防疫作為

不滿故事館開張！鳳飛飛獨子揚言提告 桃園市政府回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／瓦斯罐丟垃圾車釀爆炸 他喊冤：幫高齡房客丟垃圾

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

廖姓男子今天在新北市土城區倒垃圾時，誤丟卡式瓦斯罐，垃圾車執行壓縮作業時，瓦斯罐受擠壓瞬間引燃，釀兩名清潔員燒燙傷。傷者事後向廖男提告，他警詢時喊冤，說是幫一位高齡房客倒垃圾，不知道垃圾袋裡有瓦斯罐。

警方調查，廖男（60歲）今天下午3點4分，提著數包垃圾袋，在永豐路13巷等待倒垃圾，他將一大包垃圾袋給清潔人員，兩名清潔員接手，合力將垃圾袋丟入垃圾車後斗。

清潔員丟入後，發現後斗太滿，按按鈕執行垃圾壓縮作業，不料壓縮到一半，車廂突然爆炸，熊熊火光瞬間竄出、火勢燃燒。

清潔員嚇得逃離，惟兩人手部、頸部被高溫燙傷，所幸送醫後無生命危險。消防隊趕抵，拉水線滅火降溫，清查後發現，疑似是卡式瓦斯罐釀災。

兩名清潔員事後提出傷害告訴，警方調閱垃圾車監視器畫面，鎖定倒垃圾的廖男，通知他到案說明。

廖男警詢時喊冤，稱今天早上去找一名高齡房客，他因為失智找不到鑰匙，幫他找到鑰匙後，他又因為最近搬家，拜託幫忙倒垃圾，考量他行動不便，好心答應。

廖男事後對受傷的兩名清潔人員致歉，但強調真的不是故意的，自己也不知道垃圾袋裡面怎麼會有瓦斯罐，苦嘆「好心幫忙做事，沒想到卻出事」。

廖姓男子今天下午在新北市土城區倒垃圾，不慎誤丟瓦斯罐，垃圾車執行擠壓作業時，瞬間爆炸。記者翁至成／翻攝
廖姓男子今天下午在新北市土城區倒垃圾，不慎誤丟瓦斯罐，垃圾車執行擠壓作業時，瞬間爆炸。記者翁至成／翻攝
廖姓男子今天下午在新北市土城區倒垃圾，不慎誤丟瓦斯罐，垃圾車執行擠壓作業時，瞬間爆炸。記者翁至成／翻攝
廖姓男子今天下午在新北市土城區倒垃圾，不慎誤丟瓦斯罐，垃圾車執行擠壓作業時，瞬間爆炸。記者翁至成／翻攝
廖姓男子今天下午在新北市土城區倒垃圾，不慎誤丟瓦斯罐，垃圾車執行擠壓作業時，瞬間爆炸。記者翁至成／翻攝
廖姓男子今天下午在新北市土城區倒垃圾，不慎誤丟瓦斯罐，垃圾車執行擠壓作業時，瞬間爆炸。記者翁至成／翻攝
瓦斯罐突然爆炸，在場兩名清潔員被瞬間高溫燒燙傷，所幸無生命危險。記者翁至成／翻攝
瓦斯罐突然爆炸，在場兩名清潔員被瞬間高溫燒燙傷，所幸無生命危險。記者翁至成／翻攝
瓦斯罐突然爆炸，在場兩名清潔員被瞬間高溫燒燙傷，所幸無生命危險。記者翁至成／翻攝
瓦斯罐突然爆炸，在場兩名清潔員被瞬間高溫燒燙傷，所幸無生命危險。記者翁至成／翻攝

垃圾車 爆炸

延伸閱讀

土城垃圾車突爆炸 疑因瓦斯罐誤丟惹禍

瓦斯罐不分類爆炸傷人 新北民眾吃官司、罰賠款一籮筐

宜蘭8旬婦倒垃圾闖紅燈 疑垃圾車視線死角遭撞骨折

民間收運飆漲、垃圾車又沒經過 新興社區住戶喊吃不消

相關新聞

驚悚影像曝光！中和賓士暴衝撞幼兒園 5名家長在門口全撞倒

23歲蔡姓男子今天下午4點36分，開著白色賓士轎車行經新北市中和區立德街，因不明原因突然暴衝，撞上路邊數台機車後，波及5...

高雄姐弟相依靠賣便當維生 弟幫顧攤卻不慎遭貨車輾斃

高雄42歲黃姓男子今天上午駕駛大貨車，行經岡山聖森路時，想停在路邊向59歲張姓男子擺設的流動便當攤車購買便當，因黃男未見...

影／臥龍洞失聯情侶找到了！2人陳屍樹林 搜救員爆詭異巧合

南投埔里臥龍洞1吊死2失聯命案，下落不明的郭姓、王姓情侶檔今下午在距范姜姓男子陳屍處約200公尺被發現，但2人已成冰冷遺...

影／高雄岡山貨車司機想買攤車便當 卻不慎將業者輾斃

高雄42歲黃姓男子今天上午駕駛大貨車，行經岡山聖森路時，想停在路邊向59歲張姓男子擺設的流動便當攤車購買便當，黃男因未見...

彰化二水鄉同一地點三個月內兩車禍 狀況一模一樣釀3傷　　　

是巧合？是人禍？彰化縣二水鄉員十五村員集路5段水尾巷口附近的北向車道，最近接連發生兩起車禍，地方有民眾認為這個地方「有一...

影／瓦斯罐丟垃圾車釀爆炸 他喊冤：幫高齡房客丟垃圾

廖姓男子今天在新北市土城區倒垃圾時，誤丟卡式瓦斯罐，垃圾車執行壓縮作業時，瓦斯罐受擠壓瞬間引燃，釀兩名清潔員燒燙傷。傷者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。