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基市分析去年133件火災 重物壓電線、延長線超載易發火
基隆市消防局統計110年1至12月火災案件共發生133件，分析起火原因以電氣因素39件最多，占近三成。 其中多數為重物壓在電線上、延長線超載使用等使用不當造成，提醒民眾注意電路安全。
消防局說，去年133件火災以發生時段區分，下午3點到6點29件最高，其次是上午9點到12點22件 ，中午12點到下午3點18件。以行政區來區分，七堵區30件最多，其次是中正區28件、仁愛區22件。
起火原因部分，電氣因素39件最高，其次是燒廢棄物18件、燒雜草16件、菸蒂14件。 全年火災損失金額約292萬9000元，共造成2人死亡、7人受傷。
消防局說，電氣因素引發火災案件中，僅少數為電器產品瑕疵自燃，大多數為人為使用不當所造成，例如重物壓在電線上、延長線超載使用等。入冬後氣溫偏低，民眾會增加使用電暖爐、暖風扇、除濕機等高耗能電器用品，更易發生危險。
消防局呼籲民眾切勿同時使用高耗能電器用品，以免因超過負載發生危險。電器機種及線材應使用有標準檢驗局合格標章產品，安全較有保障，並遵守廠商提供的使用須知，確保安全。使用延長線及電線不可捆綁，以免通電時導致溫度升高，造成短路起火。外出時應將除濕機關閉，使用除濕機時避免周遭擺放可燃物品。
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