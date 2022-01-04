高雄姐弟相依靠賣便當維生 弟幫顧攤卻不慎遭貨車輾斃

高雄42歲黃姓男子今天上午駕駛大貨車，行經岡山聖森路時，想停在路邊向59歲張姓男子擺設的流動便當攤車購買便當，因黃男未見人影，想駕車駛離時，卻不慎將在貨車左前方視死角的張男輾斃；經查黃男並無飲酒，警方已報請檢方相驗，警詢後，將他依照過失致死罪函送。

這起事故發生於，今天上午11時27分，黃男駕駛貨車從高雄市往本洲工業區的途中，行經聖森路時，要到攤車購買便當，當時人在駕駛座，呼喊要買便當，卻遲遲未見人影，便打算開車離開，卻不慎將正在貨車左前方視線死角的張男輾斃。

事故當下，黃男飽受驚嚇，下車查看後，立刻報警，岡山警分局壽天派出所員警到場時，他仍驚魂未定。

據了解，張男與姊姊兩人相差5歲，為高雄岡山人，因家境貧寒，平時靠打臨工與路邊賣便當維生，兩人關係融洽，在地方擺攤賣便當將近2年；便當攤車平時是姊姊經營，只有中午時段會開著休旅車後座載著便當，到路邊擺攤販售，因張未婚，也常來幫忙姊姊，今天由他幫忙看管，豈料，卻發生憾事。

張男身高並不高，約略為160公分，初步研判，疑似死者是走向貨車死角，才釀成事故。黃男與張男彼此並不認識，只知該處有賣便當，也曾來買過幾次。