長照機構住民吵鬧不止 實習生以紙膠封住嘴巴下場曝光
高雄市立民生醫院住宿型長照機構在去年10月22日，發生一起周姓實習學生不當照護行為。這名實習生因為王姓住民情緒不穩大聲吼叫，周生竟然用紙膠貼住他的嘴巴。民生醫院表示，事發當下被其他員工發現並立即制止其行為，且依規定向上通報異常事件。
民生醫院表示，當天晚上8點左右，因為王姓住民情緒不穩大聲怒吼，周姓實習生口頭安撫他，王姓住民雖口頭答應，卻仍然大聲怒吼。周姓實習生擔心影響其他住民休息，加上自我情緒管控也不太好，就用紙膠貼住王姓住民的嘴巴。事發當下被其他員工發現並立即制止其行為，且依規定向上通報異常事件。
民生醫院說明，當晚護理科吳姓副主任即與實習學校老師取得聯繫，學校隔天下午召開「實習學生特別事件報告」臨時會議，並回復將周姓實習生依校規給予「兩大過及留校察看」處分。民生醫院也啟動員工關懷機制輔導周姓實習生，並了解事發原因及密切觀察後續照護情形。
民生醫院表示，這名實習生的不當照護行為，是學生個人的錯誤行為，事發時院方也立即糾正行為、聯繫學校老師，並通報實習學校處置，目前這名實習生並無類似不當行為再發生。醫院是提供實習場域和職場倫理素養培育的地方，學生是受保護族群，偏差行為還是要由學校及實習場域進行再教育規範，考量學生的人生才剛起步，院方會與學校合作再給學生實習機會並提供專責輔導協助。
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