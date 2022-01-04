長照機構住民吵鬧不止 實習生以紙膠封住嘴巴下場曝光

高雄市立民生醫院住宿型長照機構在去年10月22日，發生一起周姓實習學生不當照護行為。這名實習生因為王姓住民情緒不穩大聲吼叫，周生竟然用紙膠貼住他的嘴巴。民生醫院表示，事發當下被其他員工發現並立即制止其行為，且依規定向上通報異常事件。

民生醫院表示，當天晚上8點左右，因為王姓住民情緒不穩大聲怒吼，周姓實習生口頭安撫他，王姓住民雖口頭答應，卻仍然大聲怒吼。周姓實習生擔心影響其他住民休息，加上自我情緒管控也不太好，就用紙膠貼住王姓住民的嘴巴。事發當下被其他員工發現並立即制止其行為，且依規定向上通報異常事件。

民生醫院說明，當晚護理科吳姓副主任即與實習學校老師取得聯繫，學校隔天下午召開「實習學生特別事件報告」臨時會議，並回復將周姓實習生依校規給予「兩大過及留校察看」處分。民生醫院也啟動員工關懷機制輔導周姓實習生，並了解事發原因及密切觀察後續照護情形。