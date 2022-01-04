電動車斷頭？男無故慘摔怒控有瑕疵 調解未果怒告車廠

高雄楠梓20歲李性男子，前年因騎乘電動車，不明原因摔車；家屬認為事故起因，源自機車瑕疵，向消保官申訴，歷經一年，仍未有共識，認為該電動車公司無誠意解決，便訴諸媒體並提告傷害。對此，廠商回應，研判車主是自摔造成車損，非產品問題，也會尊重司法，並配合調查。

李男回顧，2020年12月31日晚上9時許，騎著購買剛滿一年的電動車外出，豈料，行經楠梓益群橋時，機車不明原因晃動，便感覺機車失控無法煞車，隨後疑似龍頭斷裂摔車，在未與他人碰撞的情況下，人車噴飛將近14公尺，導致李男摔傷，手腳多處擦傷。

事故當下，李男家屬有報警備案，並申請事故鑑定，除摔車時波及到路旁車輛，事發前，並無發生任何碰撞。李男家中有人從事機車維修工作，認為車架或龍頭，並不會無故斷裂，便質疑這起事故，是車體瑕疵才造成。

李男說，這台電動機車2019年12月購買，事故發生時，購買時間才剛滿一年，當時騎乘里程數僅有約8000公里，車況還相當新。

家屬還指控，事故發生後，維修廠未經家屬同意，廠商卻自行拆卸機車，經家屬申請法律鑑定才組裝回來，但機車包著就無法拆封，等待鑑定無法使用至今，家屬也擔憂任意維修或報廢，可能會破壞證據，因此，仍把機車停放在家中。

李男父親說，起初本想息事寧人，只由廠商賠償毀損機車，以及醫療費用即可，但歷經三次調解委員會都無下文，認為，廠商無處理與和解的誠意，因此，在家屬於2021年3月，向業者提告過失傷害。

高雄市政府消保官主任殷茂乾說，此案發生後於去年1月提出申訴，2月24日提出二次申訴，3月12日召開協調會，4月29日雙方調解，仍未取得共識。

關於此案，機車廠商回應，事發隔天立即安排事故車輛回廠檢測，初步，判定是車主先發生自摔車禍事故，造成「把手底座」斷裂，並非產品品質問題，並強調，目前此案已進入司法程序，會尊重司法，並且配合所有調查。