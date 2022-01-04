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影／汽車闖紅燈連撞5車8人傷 婦辯稱洗腎精神不濟
新北市65歲錢姓婦人，今天開車行經三峽區，疑因搶快闖紅燈，當場連撞5部機車，最後撞上路旁一輛臨停汽車才止停，造成現場含肇事錢婦在內共8人受傷，緊急送醫急救所幸並無大礙。由於肇事駕駛並無酒駕，確切肇事原因以及責任歸屬仍待警調查釐清。
經查證，肇事65歲錢姓婦人，今天中午她開車載同夫婿、胞姊外出，途中行經新北市三峽區介壽一段與中華路口（沿介壽路往鶯歌方向行駛）未料，疑因前一天洗腎精神不濟，未注意號誌燈已由黃轉紅，仍搶快強行而過。
錢婦先擦撞上26歲廖男所騎乘機車，再撞上34歲陳男、66歲林婦、44歲曾女、50歲秦女所騎乘機車，最後再滑撞至介壽路一段25號一輛臨停汽車才止停。這起意外，造成連同錢婦在內8人分受輕傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙。
事後，轄區警獲報迅速趕抵，協助傷者送醫，並對肇事錢婦酒測，沒有酒精反應。警詢肇事過程，錢婦則向警辯稱，因為前一天洗腎精神有些不濟，才會沒發現號誌燈由黃轉紅釀禍。至於確切肇事原因以及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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