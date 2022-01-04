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臥龍洞失聯情侶找到了！2人陳屍樹林 搜救員爆詭異巧合

4本土感染源未明「多途徑錯綜複雜」 還有2機師列境外

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影／臥龍洞失聯情侶找到了！2人陳屍樹林 搜救員爆詭異巧合

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里臥龍洞1吊死2失聯命案，下落不明的郭姓、王姓情侶檔今下午在距范姜姓男子陳屍處約200公尺被發現，但2人已成冰冷遺體，同樣吊頸身亡。王姓搜救人員更意外發現，10年前就曾在臥龍洞救過這對情侶，這次卻未能帶回好消息，令人遺憾。

檢警調查，32歲范姜姓男子上月28日與情侶檔友人郭男、 王女一同前往臥龍洞古道，3天後范姜被人發現吊死在古道旁邊坡，郭、王行蹤成謎，失聯已7天，期間搜山未果，查出雙方有財務糾紛，因此持續搜索，盼找出失聯2人釐清案情。

警方今天聯合埔里、中心碑消防分隊人員、跑山獸羅培德（Petr Novotny）及當地居民再度搜山，王女親友因擔心她的安危也跟著找人，未料竟有搜救人員一眼認出王女弟弟，驚呼「10年前就在臥龍洞救過他們」，詭異巧合令現場人員意外。

王姓消防員說，大概10年前接獲一對情侶報案，說3、4個人迷路了，無法下山，當時就跟同事出動找人，並在臥龍洞古道找到他們，今天又到當地協助搜救，看到王女弟弟覺得眼熟，驚覺之前就是將他們帶下山，沒想到，這次又是找他們。

王女母親這才回憶起，王女、郭男當時讀大學剛認識，因對神祕事物感到好奇，她就帶著男友、弟弟和鄰居一起到臥龍洞爬山探險，後來弟弟害怕，所以就打119求救，消防隊還把他們帶到家，「她希望這次救難隊也能平安將它們帶回來」。

只不過，這次搜救並未傳出好消息，搜救人員表示，今下午1時許，搜救隊在范姜姓男子吊掛陳屍處約200公尺的樹林內，發現郭男和王女遺體，同樣吊頸身亡，目前正設法將遺體搬運下山，後續將交由檢警進一步相驗處理。

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南投埔里臥龍洞命案，失聯王女親友今上山找人，搜救人員意外發現10年前就曾在臥龍洞搜救這對情侶。圖／讀者提供
南投埔里臥龍洞命案，失聯王女親友今上山找人，搜救人員意外發現10年前就曾在臥龍洞搜救這對情侶。圖／讀者提供
南投埔里臥龍洞命案，失聯王女親友今上山找人，搜救人員意外發現10年前就曾在臥龍洞搜救這對情侶。圖／讀者提供
南投埔里臥龍洞命案，失聯王女親友今上山找人，搜救人員意外發現10年前就曾在臥龍洞搜救這對情侶。圖／讀者提供
南投埔里臥龍洞命案，今再度搜山，下落不明的郭姓、王姓情侶檔被發現陳屍樹林。圖／讀者提供
南投埔里臥龍洞命案，今再度搜山，下落不明的郭姓、王姓情侶檔被發現陳屍樹林。圖／讀者提供

情侶 埔里 消防員 命案 南投

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