婦急匯21萬付運費 警苦勸「從外太空寄也沒這麼貴！」

台中阮姓女子日前認識網友，聊天時表示有寄了禮物送她，但卡在海關，需要匯款21萬新台幣才能通關，阮女即趕到郵局匯款，行員察覺有異報警，警方向阮女說明這是詐騙，但她仍堅持匯款，直到警員說「從外太空寄回來也沒這麼貴！」阮女才頓悟，打消匯款念頭。

台中阮姓女子(越籍、34歲)日前透過網路交友軟體，認識名自稱住在美國的男網友，彼此用越南文相談甚歡4個多月。某日，對方向阮女表示，自己有貨物要寄來台灣，裡面有現金及衣物，但因關稅問題卡在海關，需要她幫忙匯款21萬餘元新台幣，代墊關稅費用與運費。

阮女聽聞後不疑有他，隨即趕往郵局臨櫃匯款，陳姓行員見她要轉匯大筆金額，關心詢問時又支吾其詞，懷疑她遭詐騙，隨即報請警方到場協助；第四警分局30日上午10時許接獲報案後，隨即派請南屯所警員粘為淞、賴楷棟趕往現場。

警員們了解狀況後，向阮女說明這是常見的詐騙手法，千萬不能匯款。但阮女仍表示她認識這名外國網友，並堅持要匯款幫助對方，警員苦口婆心的勸，提到她辛苦在台灣賺錢，千萬不能為了一名素未謀面的網友輕易匯款，甚至說「21萬很多錢，從外太空寄回來也不用這麼貴吧？」阮女才突然頓悟到，如此高的金額確實有異，才打消匯款的念頭，守住這份辛苦錢。