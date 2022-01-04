影／雲林賓士車煞車不及撞聯結車 危險畫面曝光

雲林縣二崙鄉中山路昨天下午3時許發生賓士車撞聯結車嚴重車禍，賓士車疑未發現前方聯結車正在左轉，疑似煞車不及，直撞聯結車後段，車上3名乘客重傷，其中林姓男駕駛送醫搶救後不治，另2人住院治療中。

據悉，死者林男為台西人，跟隨父親承接油漆工程，當時正開車前往工地，未料行經二崙鄉中山路時，遇上對向車道正在回轉的聯結車，當時該車40多歲莊姓駕駛載滿稻穀，準備左轉進入民生路126巷，車身幾乎已快轉過車道，不料林男疑煞車不及仍撞上。

林男及右前座女性乘客首當其衝，2人被猛烈撞擊，1人卡在方向盤及座椅中間重傷，另1人則衝破擋風玻璃，全身是血躺在引擎蓋上，後座的男性乘客則重傷昏迷，傷者目前都在彰化基督教醫院住院治療中，而林男緊急送醫搶救不治，疑因內出血嚴重，院方抽不到血液，無法檢測血液酒精濃度。

經查，2名受傷的移工都是失聯移工，右前座乘客為印尼籍29歲S姓女移工，申請一般移工來台，離開原雇主處失聯4年多；後座乘客則為印尼籍36歲P姓男移工，以漁工申請來台，失聯1年多。