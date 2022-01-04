聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭8旬婦倒垃圾闖紅燈 疑垃圾車視線死角遭撞骨折
宜蘭市一名84歲楊姓婦人昨天晚間7點50分，在神農路二段、健康路二段路口倒完垃圾後，違規闖紅燈要過馬路，遭到綠燈直行的垃圾車疑似視線死角撞上倒地。警消獲報到場，緊急將人送醫救治，婦人右手臂、肱骨開放性骨折，目前在加護病房觀察，詳細肇事原因待調查釐清。
宜蘭市公所一輛17噸的垃圾車昨晚沿著神農路二段往北行駛，沿路進行清運作業。楊姓婦人倒完垃圾後，再回到垃圾車前方路口要穿越馬路。據了解，她所站之處為垃圾車視線死角，36歲陳姓駕駛在綠燈起步時，因感覺撞到東西，才趕緊停下，附近民眾看到後隨即趕來幫忙。
楊姓婦人右手臂、肱骨骨折，昨晚送醫緊急手術，目前人在加護病房觀察。警方表示，婦人確實有違反號誌、垃圾車陳姓駕駛無飲酒情事，至於肇責待調查釐清。
宜蘭市公所清潔隊表示，市長江聰淵今天早上赴醫探視楊姓婦人，而陳姓駕駛事發後，心情尚未平復，今天休息未上工。同時呼籲民眾，大車死角多，盡量與車保持安全距離，以免發生危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言