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東石濱海大橋工程落海工人頭七 屍體卡蚵架
嘉義縣東石鄉網寮村台61線濱海大橋，上月29日上午11點10分，發生30歲廖姓男工人疑海浪強大不慎落海，消防局會同海巡署搜救，今天失蹤第7天，民間習俗「頭七」，上午9點20分，有漁民發現浮屍卡在蚵架，消防海巡人員打撈上岸，警方通知家屬指認報檢方相驗。
廖姓工人落海後，消防局海巡出動救生艇聯合搜救，家人焦急求神明保佑，雖過72小時黃金救援時間，海巡消防不放棄，沿海岸並出動空拍機，海空持續搜救。消防局副局長蔡建安說，今天廖姓工人失蹤第7天，上午9點20分，有漁民發現浮屍卡在蚵架，消防人員打撈上岸，警方通知家屬指認報檢方相驗。
縣府勞青處說，廖姓工人不慎落水，由承攬公路總局第五區養護工程處「台61線龍宮溪橋等感潮鹽害橋梁補強整修工程某營造公司僱用，在水面上搭設橋下懸吊式施工架時，自施工架開口處落水失蹤。
職災個管員聯繫追蹤此案，通報南區職安中心，廖男台中市民，未婚無子女，雇主有為廖姓工人加入勞保，轉介台中市勞工局，協助申請職災相關慰問金。水上工務段說，廖姓工人落海後工程停工，營造商有投保。
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