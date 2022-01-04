快訊

于北辰走自己的路 給國軍與藍營什麼教訓？

林昶佐4000萬買第4棟房！童仲彥要民進黨比照顏寬恒嚴審

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東石濱海大橋工程落海工人頭七 屍體卡蚵架

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉網寮村台61線濱海大橋，上月29日上午11點10分，發生30歲廖姓男工人疑海強強大不慎落海，今天失蹤第7天，上午9點20分，有漁民發現浮屍卡在蚵架，消防海巡人員打撈上岸。圖／取自東石之美臉書
嘉義縣東石鄉網寮村台61線濱海大橋，上月29日上午11點10分，發生30歲廖姓男工人疑海強強大不慎落海，今天失蹤第7天，上午9點20分，有漁民發現浮屍卡在蚵架，消防海巡人員打撈上岸。圖／取自東石之美臉書
嘉義縣東石鄉網寮村台61線濱海大橋，上月29日上午11點10分，發生30歲廖姓男工人疑海浪強大不慎落海，消防局會同海巡署搜救，今天失蹤第7天，民間習俗「頭七」，上午9點20分，有漁民發現浮屍卡在蚵架，消防海巡人員打撈上岸，警方通知家屬指認報檢方相驗。

廖姓工人落海後，消防局海巡出動救生艇聯合搜救，家人焦急求神明保佑，雖過72小時黃金救援時間，海巡消防不放棄，沿海岸並出動空拍機，海空持續搜救。消防局副局長蔡建安說，今天廖姓工人失蹤第7天，上午9點20分，有漁民發現浮屍卡在蚵架，消防人員打撈上岸，警方通知家屬指認報檢方相驗。

縣府勞青處說，廖姓工人不慎落水，由承攬公路總局第五區養護工程處「台61線龍宮溪橋等感潮鹽害橋梁補強整修工程某營造公司僱用，在水面上搭設橋下懸吊式施工架時，自施工架開口處落水失蹤。

職災個管員聯繫追蹤此案，通報南區職安中心，廖男台中市民，未婚無子女，雇主有為廖姓工人加入勞保，轉介台中市勞工局，協助申請職災相關慰問金。水上工務段說，廖姓工人落海後工程停工，營造商有投保。

嘉義縣東石鄉網寮村台61線濱海大橋，上月29日上午11點10分，發生30歲廖姓男工人疑海強強大不慎落海，今天失蹤第7天，上午9點20分，有漁民發現浮屍卡在蚵架，消防海巡人員打撈上岸。圖／取自東石之美臉書
嘉義縣東石鄉網寮村台61線濱海大橋，上月29日上午11點10分，發生30歲廖姓男工人疑海強強大不慎落海，今天失蹤第7天，上午9點20分，有漁民發現浮屍卡在蚵架，消防海巡人員打撈上岸。圖／取自東石之美臉書
嘉義縣東石鄉網寮村台61線濱海大橋，上月29日上午11點10分，發生30歲廖姓男工人疑海強強大不慎落海，今天失蹤第7天，上午9點20分，有漁民發現浮屍卡在蚵架，消防海巡人員打撈上岸。圖／取自東石之美臉書
嘉義縣東石鄉網寮村台61線濱海大橋，上月29日上午11點10分，發生30歲廖姓男工人疑海強強大不慎落海，今天失蹤第7天，上午9點20分，有漁民發現浮屍卡在蚵架，消防海巡人員打撈上岸。圖／取自東石之美臉書

海巡署 失蹤 漁民

延伸閱讀

大陸祖孫媳3人落海魂斷金門 地檢署結合各界讓亡者安息

2人撿漂流木稱要當柴燒 遭海巡依侵占罪法辦

東石濱海大橋落海工人失蹤4天 消防海巡不放棄搜救

海邊風浪大 東石濱海大橋整修1名施工人員落海

相關新聞

2人撿漂流木稱要當柴燒 遭海巡依侵占罪法辦

花蓮溪口北岸昨天下午有1名美國籍男子、1名本國籍女子，用箱型車非法撿拾漂流木，遭海巡署東部分署第一二岸巡隊員發現，秤重後...

影／台南休旅車衝撞聯結車釀兩傷 駕駛、乘客送醫搶救

台南市一輛休旅車今天清晨5點在文賢路二段衝撞聯結車，休旅車男性約5O歲駕駛、女性約3O歲乘客都重傷意識昏迷，分別送成大市...

北市跨年假期現飆車族 沿路放煙火、信號彈遭逮

台北市跨年假期出現飆車族，還沿路施放煙火及信號彈！台北市文山一警分局，1日晚間22時許接獲報案，多輛機車遮蔽車牌，沿木新...

豆花伯慘遭凶惡客人痛毆 滿臉瘀傷、鼻梁骨折

已在關西戶政事務所前開攤車販賣豆花多年的豆花伯，僅因豆花口味不合黃姓男子意，元旦當天慘遭黃男痛毆，導致頭部多處瘀青，甚至...

他誆走iPhone 13 Pro逃逸 女緊抓機車扶手…慘摔斷牙

詐欺慣犯陳姓男子，日前假借買手機之名，跟網友相約面交，拿到全新iPhone 13 Pro後心起歹念，謊稱「我要去領錢」，...

影／雲林賓士車煞車不及撞聯結車 危險畫面曝光

雲林縣二崙鄉中山路昨天下午3時許發生賓士車撞聯結車嚴重車禍，賓士車疑未發現前方聯結車正在左轉，疑似煞車不及，直撞聯結車後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。