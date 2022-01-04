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福隆火車站旁自行車出租店火警 起火點疑是自行車電池

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市貢寮區福隆火車站旁一家自行車出租店，昨天午夜發生火警，火場冒出濃煙及傳出爆裂聲。消防局獲報派員趕往現場，射水撲滅，未造成人員傷亡。消防局初步研判是自行車鋰電池自燃引發火勢，確實起火原因待進一步採證調查。

消防局昨晚11點40分接獲民眾報案，指福隆火車站旁有家自行車出租店發生火災，傳出疑似爆炸聲響，並冒出陣陣濃煙。消防局派遣金山中隊及九份、貢寮、瑞芳、雙溪、特搜大隊秀峰分隊人車前往現場。消防人員切割鐵皮牆面後，布線水線朝屋內射水，約20分鐘控制火勢。

消防人員將火勢撲滅後，進屋搜索。火場面積20多坪，有多輛自行車燒毀，確認無人受困傷亡。初步研判起火點是電動自行車的鋰電池，真正起火原因將由火災調查科人員採證調查。

新北市貢寮區福隆火車站旁一家自行車出租店昨天午夜發生火警，消防人員趕往現場撲滅後，確認無人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮區福隆火車站旁一家自行車出租店昨天午夜發生火警，消防人員趕往現場撲滅後，確認無人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮區福隆火車站旁一家自行車出租店昨天午夜發生火警，消防人員趕往現場撲滅後，確認無人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮區福隆火車站旁一家自行車出租店昨天午夜發生火警，消防人員趕往現場撲滅後，確認無人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮區福隆火車站旁一家自行車出租店昨天午夜發生火警，消防人員趕往現場撲滅後，確認無人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮區福隆火車站旁一家自行車出租店昨天午夜發生火警，消防人員趕往現場撲滅後，確認無人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮區福隆火車站旁一家自行車出租店昨天午夜發生火警，消防人員趕往現場撲滅後，確認無人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮區福隆火車站旁一家自行車出租店昨天午夜發生火警，消防人員趕往現場撲滅後，確認無人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮區福隆火車站旁一家自行車出租店昨天午夜發生火警，消防人員趕往現場撲滅後，確認無人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮區福隆火車站旁一家自行車出租店昨天午夜發生火警，消防人員趕往現場撲滅後，確認無人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

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