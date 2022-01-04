擦撞百萬名車 女駕駛擔心賠償忘了外傷疼痛

2輛車都是百萬名車，擦撞造成毀損嚴重，都要花費大筆修理費。記者李宗祐/翻攝 昨天下午2輛轎車於嘉義市區發生擦撞，現場零件散落一地，雙方駕駛都沒有明顯外傷，消防救護人員到場欲協助送醫，女駕駛看到對方百萬名車撞成這樣，擔心事後賠償問題，一時之間忘了自己的疼痛，在友人提醒車輛會有保險後才感覺胸悶，在救護人員的協助下，女駕駛上救護車到醫院診治，相關車禍肇事責任由警方釐清中。

昨天下午5時7分高鐵大道發生車禍，警方據報趕往現場協助處理，發現雙方都是百萬名車，黑色轎車是Saab「紳寶」、白色轎車是Benz「賓士」，黑色轎車右側車頭幾乎全毀，白色轎車左後側也是毀損嚴重。

嘉義市消防局德安分隊救護車出勤前往救護，發現係兩輛百萬名車發生擦撞，現場汽車零件散落一地，導致一名64歲高姓女駕駛受傷，女駕駛表示；車輛事故撞擊當下沒有印象，目前自覺身體有胸悶情形，並且煩惱事後車輛賠償事宜。

另一車輛駕駛表示，當時購買這輛車約4、5百萬元；聽到這話後，女駕駛的心情更沉重，一旁友人提醒她車輛都有保險，一切待肇責釐清後再來擔心後續賠償問題，女駕駛才坐上救護車就醫。