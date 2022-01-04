2人撿漂流木稱要當柴燒 遭海巡依侵占罪法辦

花蓮溪口北岸昨天下午有1名美國籍男子、1名本國籍女子，用箱型車非法撿拾漂流木，遭海巡署東部分署第一二岸巡隊員發現，秤重後漂流木重達440公斤，2人自稱這些是要當柴燒，偵訊後依刑法侵占罪，移送花蓮地檢署偵辦。

經調查，31歲黃姓女子與32歲美國籍Creek男子是朋友關係，昨天在溪口打赤腳撿漂流木，被岸巡南濱守望哨執勤人員，在執行海面岸際偵蒐勤務時發現。立即通報岸巡隊司法小隊前往現場查緝，當場查獲非法撿拾木頭，隨即通報林務局花蓮林管處南華工作站，及保警第九大隊花蓮分隊到現場協助。

2人稱撿漂流木是要燒柴使用，經林管處南華工作站確認，他們的行為已違反刑法337條侵占罪，漂流木經秤重後約440公斤，由海巡帶回偵訊製作筆錄，並依刑法侵占罪移送花蓮地檢署偵辦。