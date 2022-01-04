澎湖「龍明利」號擱淺船長失蹤 陸海空持續搜救
澎湖籍漁船「龍明利」號出海作業，昨天中午被發現擱淺在尖山電廠附近海域，謝姓船長疑似落海失蹤，下落不明，海巡與空偵等單位今天持續陸海空搜救。
海巡署金馬澎分署第七岸巡隊昨天指出，海巡署第13巡防區昨天中午12時30分許接獲報案，1艘澎湖籍漁船「龍明利」出海作業，船隻擱淺在尖山電廠附近海域，但船上無人員，謝姓船長疑遭風浪襲擊落海，下落不明，請求協尋。第七岸巡隊獲轉報後，展開搜救。
第七岸巡隊今天向中央社記者表示，安檢所、澎湖海巡隊與友船昨天分別在岸際與海上搜尋，也申請空偵機出動從空中協尋，但仍未發現失蹤船長。
第七岸巡隊指出，今天一早岸巡更出動24車、36人岸際搜尋，海巡也出動2艇擴大至香爐嶼海域搜尋，期盼能有好的結果。
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