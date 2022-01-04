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影／發狂婦大鬧益民商圈 飾品店玻璃櫃推倒碎一地
台中市丘姓女子昨晚騎車到北區益民商圈，先在商圈公共區域，情緒失控，推倒桌椅後，衝進楊姓店長經營的銀飾店，推倒展示玻璃櫃，並在現場大吵大鬧，東奔西跑，過程全被民眾以手機拍下，警方獲報到場後，丘女仍情緒激動，遭強制送醫，店家已向派出所提告毀損，損失金額仍在統計。
據查，丘姓女子（43歲）疑患有躁鬱症，去年12月31日，才與北區益民商圈的銀飾店有口角糾紛，當時丘女與該店楊姓店長、店員有肢體拉扯，雙方都有掛彩，互控傷害。
昨天晚間9時許，丘女騎車到益民商圈的銀飾店外，先按鳴機車喇叭、推倒公共區域桌椅後，衝進銀飾店內大搞破壞，店家報案後，丘女被制服送醫。
台中市第二警分局永興所表示，全案已受理店家提告毀損，詳細的金額仍在計算中，目前丘女仍在醫院就醫中，尚無法警詢，不過家屬有稱，丘女有精神疾病，有就醫的紀錄，詳細的案發原因，仍待後續釐清。
第二警分局長陳家銘呼籲，任何擾亂社會秩序的暴力行為，警方絕不寬貸，對違法情事將持續嚴正執法，務求全面淨化社會治安，展現警方打擊不法決心。
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