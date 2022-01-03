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南投埔里山林傳火警造成上百戶停電 縱火犯竟是「牠」
南投縣埔里鎮蜈蚣里蜈蚣崙山區今天中午發生山林火警，消防及林管單位獲報後，陸空動員滅火，延燒約1.5公頃，最後順利撲滅，但也造成附近上百戶停電；而居民在現場發現1隻昏迷的台灣獼猴，其四肢疑遭電擊，懷疑牠就是釀禍元兇。
南投縣消防局指出，今天中午約12點半接獲，台中榮總埔里分院後方的榮光路，也就是蜈蚣崙山區發生山林火警，當下調派埔里、中心碑分隊，並通報權屬單位南投林管處埔里工作，以及空勤直升機，陸空動員灌救，避免火勢持續擴大。
但因起火位置為竹林，火勢一度蔓延，導致附近上百戶民宅停電，當地民代吳淇淞和居民為此前往火場了解狀況，意外在現場發現1隻台灣獼猴倒在路邊，而其四肢有遭電擊痕跡，眾人懷疑這隻「美猴王」就是釀禍元兇。
吳淇淞表示，這隻「美猴王」一開始倒在路邊，呈現昏迷狀態，過了一陣子才甦醒恢復行動力，因為牠的四肢很像有被電擊的傷勢，所以大家認為牠應該是造成停電的禍首，也可能是這場山林火警的間接縱火犯。
而經陸空動員滅火，火勢延燒約1.5公頃，最後順利撲滅，台電埔里服務所也派員進行搶修，已陸續恢復供電，相關人員也證實，停電是猴子誤觸高壓電線引發「電弧效應」，瞬間產生火花和高溫點燃枯枝落葉，意外造成山林火警。
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