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南投埔里山林傳火警造成上百戶停電 縱火犯竟是「牠」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里鎮蜈蚣里蜈蚣崙山區今天中午發生山林火警，消防及林管單位獲報後，陸空動員滅火，延燒約1.5公頃，最後順利撲滅，但也造成附近上百戶停電；而居民在現場發現1隻昏迷的台灣獼猴，其四肢疑遭電擊，懷疑牠就是釀禍元兇。

南投縣消防局指出，今天中午約12點半接獲，台中榮總埔里分院後方的榮光路，也就是蜈蚣崙山區發生山林火警，當下調派埔里、中心碑分隊，並通報權屬單位南投林管處埔里工作，以及空勤直升機，陸空動員灌救，避免火勢持續擴大。

但因起火位置為竹林，火勢一度蔓延，導致附近上百戶民宅停電，當地民代吳淇淞和居民為此前往火場了解狀況，意外在現場發現1隻台灣獼猴倒在路邊，而其四肢有遭電擊痕跡，眾人懷疑這隻「美猴王」就是釀禍元兇。

吳淇淞表示，這隻「美猴王」一開始倒在路邊，呈現昏迷狀態，過了一陣子才甦醒恢復行動力，因為牠的四肢很像有被電擊的傷勢，所以大家認為牠應該是造成停電的禍首，也可能是這場山林火警的間接縱火犯。

而經陸空動員滅火，火勢延燒約1.5公頃，最後順利撲滅，台電埔里服務所也派員進行搶修，已陸續恢復供電，相關人員也證實，停電是猴子誤觸高壓電線引發「電弧效應」，瞬間產生火花和高溫點燃枯枝落葉，意外造成山林火警。

南投埔里蜈蚣崙山區今中午傳山林火警，陸空動員滅火，延燒約1.5公頃，最後順利撲滅。圖／讀者提供
南投埔里蜈蚣崙山區今中午傳山林火警，陸空動員滅火，延燒約1.5公頃，最後順利撲滅。圖／讀者提供
南投埔里蜈蚣崙山區今傳山林火警，現場有隻台灣獼猴倒在路旁，四肢有電擊傷，眾人懷疑牠是釀禍元兇。圖／埔里鎮代吳淇淞提供
南投埔里蜈蚣崙山區今傳山林火警，現場有隻台灣獼猴倒在路旁，四肢有電擊傷，眾人懷疑牠是釀禍元兇。圖／埔里鎮代吳淇淞提供

埔里 停電

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