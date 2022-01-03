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台中男子為錢想不開自焚 警及時滅火救下他

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區陳姓男子與黃姓前同事有金錢糾紛，因透過司法求償無門，今天下午拿了一瓶汽油到黃男住處揚言要自焚。警方據報，細心的帶了滅火器前往，在勸解無效下，當陳把汽油淋在身上並點燃打火機時立即上前滅火，同時噴辣椒水把陳壓制在地上以現行犯逮捕。所幸陳未受燒傷，警方依強制和公共危險罪嫌將他移送法辦。

據指出，太平警分局新平派出所員警據報趕到時，陳姓男子（40歲）情緒激動，揚言若黃（49歲）不出來解決，他要自焚。警方勸他「不要做傻事」雙方僵持了10多分鐘。當時陳已把汽油淋在身上，那知他突然點燃打火機，想點燃身上衣物，員警此時趕緊上前用滅火器滅火。

因為陳男頑強拒捕，警員於是向他噴辣椒水，才順利制伏他。所幸火沒有點燃衣服，僅頸部有些許紅腫，送醫後已無礙。

陳男說，他因經濟困難，曾私下前往希望黃男出面處理，但都遭閉門羹，氣憤之下才會購買汽油前往自焚。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

警方替陳滅火後將他壓制在地上逮捕。圖／民眾提供
警方替陳滅火後將他壓制在地上逮捕。圖／民眾提供

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