台中晚間驚傳住宅火警無人受困傷亡 起火原因待調查
台中市南區新和街晚間傳出住宅火警，消防局17時許接獲通報，趕到現場時現場1樓已起火燃燒，火勢於約20分鐘後控制，於18時撲滅，所幸無人傷亡，詳細起火原因仍有待調查釐清。
該棟為5層樓公寓住宅，此次起火點位於1樓，是家已停業的水電工程行，報案人發現時，僅有零星火勢與濃煙冒出，但現場堆積大量塑膠水管等相關物品，導致火勢迅速燃燒，所幸消防隊及時趕到，約20分鐘控制火勢，於18時撲滅
據了解，起火戶的屋主妻子昨日才因腳傷，正在醫院治療，2人皆不在家中，2名5樓租戶民眾也及時逃出，經救護隊員檢查過後，確認無傷勢，其餘樓層民眾也尚未返家，整起火警無人受困傷亡。
消防局表示，此次火警派出6組單位，消防車15輛、救護車1輛，共16車59人前往搶救，火勢於18時03分熄滅，財損待查，詳細起火原因待火調人員釐清。
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