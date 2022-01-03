草屯垃圾山又燒出無焚化爐問題 南投縣環保局加速去化

緊鄰國道6號、鳥嘴潭人工湖的南投縣草屯鎮垃圾場今天又起火，所幸很快控制火勢，但再度引發民眾關注無焚化爐問題。對此，環保局表示，經與友善縣市協調，今年加速垃圾去化。

因多次火警引發外界重視的草屯鎮垃圾衛生掩埋場下午疑因天氣乾燥、沼氣悶積而再次起火，濃煙伴隨火勢一度威脅一旁高壓電塔，所幸場內人員很快發現，立刻以原有的降溫水線灌救，搭配南投縣消防局人車馳援，火勢傍晚控制，挖土機現場持續開挖灌水以防復燃。

南投縣環保局長李易書、草屯鎮長簡景賢第一時間趕赴了解情況。李易書現場接受中央社記者訪問表示，場內約堆置6、7萬公噸垃圾，為處理長期以來問題，經與友善縣市政府協調，今年起獲得處理合約量，盼加速垃圾去化，也請場方落實定期灑水，避免火災再發生。

簡景賢說，場內垃圾疑因堆積太多而自燃，鎮公所第一時間通報環保局、消防局協助滅火，但火警再度顯示南投縣無垃圾焚化爐的老問題，尤其垃圾場旁有高壓電塔，每次發生火警，他總是擔心引發大停電，因此，誠懇希望中央重視草屯鎮垃圾堆積問題，也感謝剛上任的環保局長李易書將垃圾去化列為重點工作。

草屯鎮這座垃圾山問題存在數十年，至今累積6、7萬公噸，一旁緊鄰鳥嘴潭人工湖，許多民眾擔心人工湖未來完成後，垃圾恐污染水源，不過南投縣無垃圾焚化爐，需外運焚燒，常需看外縣市政府「臉色」，南投縣長林明溱曾懇請各縣市政府提供焚化量，也請中央加速協調去化地點，不要讓居民擔心大火再現。