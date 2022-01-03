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賓士車煞車不及撞聯結車1死2傷 女乘客衝破擋風玻璃趴引擎蓋
雲林縣二崙鄉中山路今天下午3時許發生賓士車撞聯結車嚴重車禍，賓士車疑未發現前方聯結車正在左轉，疑似煞車不及，直直撞上聯結車後段，車上1名女性乘客因猛烈撞擊衝破擋風玻璃，整個人全身是血，趴在引擎蓋上，3名傷者其中1人無生命跡象、2人重傷送醫救治。
據了解，今天下午3時許，1輛載著稻穀的聯結車，當時正從二崙鄉中正路往崙背方向行駛，經過當地一家大型碾米廠後，準備在路口左轉進入民生路126巷道路前往另1家碾米廠。
據了解，聯結車駕駛要左轉之前，在路口等待距離最近的2輛車經過後才起步左轉，車輛幾乎已轉入車道三分之一，不料不一會兒就「砰」一聲的猛烈撞擊。
據悉，事故現場沒有明顯煞車痕跡，疑似是賓士車車速過快，等到發現前方聯結車後已來不及煞車，直直撞上聯結車，車前擋風玻璃碎裂，車頭幾乎全毀，零件四散，地面還有殘留油漬，現場一片狼籍。
警消人員獲報後趕抵現場搶救，賓士車上有3名乘客，25歲林姓駕駛當時夾在車內，經消防人員拉出車外，因無呼吸心跳緊急送往雲林基督教醫院搶救仍不治；29歲印尼籍女移工則坐在副駕駛座，猛烈撞擊後整個人衝出車外，橫躺在引擎蓋上，重傷但意識清醒，在虎尾若瑟醫院救治；而另1名後座40歲男性外籍乘客重傷意識模糊，在雲林基督教院救治。
警方表示，全案依規定處理，2名外籍乘客身分交由相關單位調查中，另聯結車40多歲莊姓駕駛依過失致死罪移送雲林地檢署偵辦；警方呼籲民眾駕車務必遵守交通規則，減速慢行並隨時注意車前狀況。
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