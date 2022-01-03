三重地方人士母喪禮 幫派千人弔唁遭警攔查蒐證

三重某地方知名人士在板橋殯儀館為母親舉辦告別式，約千名幫派人士前往弔唁，板橋海山警分局表示，經動員上百名警力前往監控約攔查800人，以壓制黑道氣焰。

新北市政府警察局海山分局今天簡訊說明，日前接獲情資，三重某地方人士交遊廣闊，今天在板橋殯儀館為母親舉辦公祭儀式，預估幫派份子近千人前往弔唁。

警方表示，本次勤務共動員警力128人，透過攔截圍捕點、盤查點之規劃，全面清查壓制黑道不法氣焰，宣示嚴正執法立場。

警方表示，在告別式會場入出口及周遭路口執行路檢、蒐證等防制勤務，除維持交通及現場秩序外，對於參加儀式中疑似幫派分子依法進行攔查、蒐證。

海山分局長李忠萍表示，這次勤務查獲妨害自由通緝犯1人、妨害公務3人、違反社會秩序維護法（攜帶刀械）6人，尤其是未成年13人，已依法帶回並通知監護人領回。警方絕不容許有黑道或幫派份子趁隙擾亂社會秩序，以打造安全居住生活環境。