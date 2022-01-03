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苗栗縣坤輿掩埋場試運轉衝突案 警：已拘提7人送辦

中央社 / 苗栗縣3日電

苗栗縣坤輿事業廢棄物掩埋場日前恢復試運轉，引發業者與自救會肢體衝突，警方今天表示，已陸續拘提7名涉嫌施暴者到案，其中包含1名坤輿公司董事，均依傷害等罪嫌移送。

苗栗縣警察局竹南分局今天透過新聞稿表示，110年12月28日造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場恢復試運轉，業者與附近民眾爆發拉扯衝突，造成部分民眾受傷，經過濾現場監視器畫面及聯繫現場民眾製作筆錄，搜集相關證據，12月30日陸續拘提6名涉嫌施暴者到案。

警方表示，當日業者為讓載運機具及覆土土方的車輛進場，聘僱多名保全協助，與試圖阻擋的自救會成員爆發衝突，事後陸續有10餘人提出告訴，並提出相關影音證據指證該公司胡姓董事涉嫌妨害自由及傷害罪嫌，經過濾影像確認身分後，今天拘提該名男子到案說明。

警方表示，到案7人經警詢後均依傷害、妨害自由等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，針對當日違法份子也持續進行調查蒐證，執行通知及拘提作業，絕不容許暴力事件發生，對於暴力或其他非法方式介入，必定依法究辦。

苗栗縣政府109年底核准造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場試運轉計畫，遭當地龍昇村民組自救會長期抗爭，縣府110年3月5日宣布中止試運轉，但經業者提出訴願後，環保署於110年9月24日撤銷縣府處分，苗栗縣政府於同年12月24日發文同意坤輿恢復試運轉。

苗栗縣 自救會

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