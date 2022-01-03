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影／台南市中西區民宅大火 2人被濃煙嗆傷送醫
台南市中西區府前路一段85巷2樓民宅，今天傍晚5點多發生火災，火勢一度猛烈，不時傳出巨大爆裂聲，80歲謝姓老太太和一對男女及時被救出，2人都有吸入性嗆傷，被救出時都意識清楚，火勢約在半小時後控制。
「無尾巷內民宅失火，已冒出明火，趕快派員搶救‧」台南市消防局救災救護指揮中心，今天傍晚5點31分接獲民眾報案，位於中西區府前路一段85巷14弄巷內2樓民宅失火，中心派遣中正、南門及德興分隊等13車31人前往搶救。
「有人受困廚房，快救人！」消防人員到場後有民眾表示有人可能受困在廚房，消防人員冒險進入搶救，及時將80歲謝老太太及一對年紀較輕男女救出，2人都有吸入濃煙被嗆傷，其中謝老太太較嚴重，被救出時消防人員提供氧氣後，已能自行呼吸，先後由救護車送醫。
「碰！碰！碰！」由於火勢猛烈，不傳出燃燒爆裂聲，消防人員出動人員出水滅火，還以切割器破壞起火戶隔壁空地鐵圍籬，冒險進入空地出水滅火，火勢約在今晚6點控制。台南市消防局說，起火真正原因待火災調查科人員進一步鑑定調查。
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