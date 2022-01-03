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影／台南市中西區8樓公寓失火 鄰居呼叫屋主及時逃生
台南市中西區法華街一棟公寓8樓頂加蓋鐵皮屋，今天下午3點多發生火災，火舌從鐵皮屋內冒出，起火戶女鄰居發現後，馬上敲門叫女住戶逃離，火勢在10多分鐘後控制。台南市消防局說，至於起火真正源因待火災調查科人員鑑定調查。
「8樓公寓失火，有明火竄出，快來滅火。」台南市消防局救災救護指揮中心今天下午3點35分接獲民眾報案，中西區法華街公寓發生火災。
中心派遣南門、中正、德興等分隊等12車26 人前往搶救，並拉水線上樓滅火，火勢在13分鐘後控制，消防人員清理火場後，未發現有人受困，女屋主經女鄰居呼救，及時逃出，燃燒面積約10平方公尺。
由於起火戶位於中西區法華街和五妃街交叉路口，該地點巷弄狹窄，加上附近消防栓不多，消防水車以接駁方式供應滅火水源，所幸沒有人員受傷。
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