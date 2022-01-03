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偷天換日！女子到鞋店留下舊鞋穿走新鞋 事後稱忘了領錢

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康區中正路一家鞋店昨天下午有女子上門用英語說要買鞋，後來告訴店家要去領錢離開就不知去向，店員事後發現店裡兩雙鞋子不見、卻多出一雙舊鞋，隨即在臉書地方社團貼文呼籲附近店家注意。永康警分局網路看到貼文，派員前往店家關切，報案後調閱影像掌握竊嫌身分，晚間10點將張姓女子帶返永康派出所、並查扣店家的兩雙鞋子；分局偵查隊今天詢問後依竊盜罪嫌函送檢方。

警方查訪，張姓女子原本因眼鏡問題先到眼鏡行，突然告訴店家腳上穿的鞋子「太小」不太舒服，眼鏡行員工告知可到隔壁鞋店看看；沒想到張姓女子過去看完鞋後，跟鞋店家說要先去領錢，結果一去不回。

店員表示，女子講英文自稱是日本人不會說中文，因一時忙碌未注意，後來發現店裡面怎麼多出一雙有人穿過的舊鞋，原來張女將舊鞋留在店內，穿著新鞋子離去，還外帶另一雙走。

張女在警方製作筆錄時供稱，記不太清楚跟店員說了哪些話，真的是「忘記帶錢」，原本就要到附近的超商賣場領錢買鞋，後來又因為「忘了領錢」就直接回家了。

女子到鞋店稱買鞋卻留下舊鞋穿走新鞋，事後說忘了領錢。圖／警方提供
女子到鞋店稱買鞋卻留下舊鞋穿走新鞋，事後說忘了領錢。圖／警方提供
女子到鞋店稱買鞋卻留下舊鞋穿走新鞋，店家在網路貼文提醒同業注意。記者周宗禎／翻攝
女子到鞋店稱買鞋卻留下舊鞋穿走新鞋，店家在網路貼文提醒同業注意。記者周宗禎／翻攝
女子到鞋店稱買鞋卻留下舊鞋穿走新鞋，店家在網路貼文提醒同業注意。記者周宗禎／翻攝
女子到鞋店稱買鞋卻留下舊鞋穿走新鞋，店家在網路貼文提醒同業注意。記者周宗禎／翻攝

台南 日本 超商

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