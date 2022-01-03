影／燒胎冒煙太誇張 台61線下方道路成甩尾競速場

元旦連假期間，彰化縣台61線芳苑交流道下方平面道路竟成為甩尾競速場!民眾爆料元旦凌晨有多輛小客車在甩尾尬車，甚至有車子360度甩尾後燒胎冒出濃煙，讓網友直呼誇張，警方表示，已掌握2名甩尾危險駕駛車主，將通知到案說明。

民眾在臉書「記者爆料網」po出一段誇張的甩尾影片，元旦凌晨多輛車子在台61線芳苑交流道下方平面道路繞圈甩尾，並發出刺耳的聲音，其中還有一輛BMW E36老車，車子甚至是360度甩尾，冒出濃煙，行徑相當囂張，影音po上網後，有網友說「沒撞可惜啊」。

芳苑警分局分局長李益杰說，警方調閱周邊路口監視器，初步發現在元旦凌晨3點約有30部自小客車往台61線北上及南下車道流竄，初步已掌握有甩尾的2輛車車主，將通知到案說明，並依公共危險罪嫌函送法辦。

李益杰說，分局每周都編排防制危險駕車勤務外，並加強防止飆車族車聚，嚴厲取締非法改裝車輛及飆車競技行為，若經查獲，根據刑法第185條規定，可處五年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金」。