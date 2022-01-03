騎士邊騎車邊掉鈔票 清潔員拾獲「天上掉下來禮物」送警局

台中市北區清潔隊隊員羅仁鴻，平常克盡職守、工作認真，有一日清掃道路時，撿到內有超過萬元現金的皮夾，第一時間趕緊送到派出所，讓失主順利領回。另一名隊員徐秋月工作時拾獲機車騎士飄落的數張鈔票，同樣將鈔票送派出所，拾金不昧，成為清潔隊楷模。

羅仁鴻於北區清潔隊工作3年6個月，平時話雖不多，但對於掃路班的勤務及交辦事項都能夠順利完成。羅仁鴻說，掃街時在五權路與柳川路口發現路面有一個皮夾，第一個念頭就是趕緊送派出所，「將心比心，不是自己的東西就不該貪取」，當事人一定很焦急，警察登錄才知道皮夾裡有超過萬元的現金、信用卡及證件，後來得知失主已領回後，才跟著鬆一口氣。

北區清潔隊長賴竣男說，很多民眾遺失物品，第一個想到的就是清潔隊，隊部常接獲民眾來電協尋各種遺失物，甚至還有來電協尋走失的寵物，同仁拾獲送派出所最多的是手機，這都是為民服務的一環。